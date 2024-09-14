Транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения самолета в Алтайском крае
Также возбуждено уголовное дело
14 сентября 2024, 16:26, ИА Амител
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения частного легкомоторного самолета в Алтайском крае, сообщили в телеграм-канале ведомства.
По предварительным данным, авиаинцидент случился 14 сентября около 12 часов дня вблизи поселка Приозерного Рубцовского района.
В результате жесткой посадки погиб пилот. Больше на борту никого не было.
"Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия", – говорится в сообщении.
Как пишет Mash Siberia, крушение произошло на взлетной полосе заброшенного аэропорта. Предварительно, за штурвалом был 66-летний владелец "Авиатики", он — опытный пилот.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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