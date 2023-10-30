Транспортный коллапс возник на Семинском перевале из-за снегопада
Некоторые водители вынуждены были останавливаться посреди подъема
30 октября 2023, 14:36, ИА Амител
После снегопада на Семинском перевале возникли серьезные проблемы с движением. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Некоторые водители не смогли подняться по обледеневшей и заснеженной дороге. Люди вынуждены были останавливаться прямо посреди пути и бросать машины на проезжей части, чтобы не укатиться назад.
Из-за этого на Семинском перевале собралась огромная пробка.
Кроме того, на одном из поворотов "сложило" фуру.
17:07:32 30-10-2023
Растащили уже всех или ещё стоят?
20:31:40 30-10-2023
Обязательно в такую погоду переться через перевалы?