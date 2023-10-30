Транспортный коллапс возник на Семинском перевале из-за снегопада

Некоторые водители вынуждены были останавливаться посреди подъема

30 октября 2023, 14:36, ИА Амител

После снегопада на Семинском перевале возникли серьезные проблемы с движением. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Некоторые водители не смогли подняться по обледеневшей и заснеженной дороге. Люди вынуждены были останавливаться прямо посреди пути и бросать машины на проезжей части, чтобы не укатиться назад.

Из-за этого на Семинском перевале собралась огромная пробка.

Кроме того, на одном из поворотов "сложило" фуру.