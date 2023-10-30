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Транспортный коллапс возник на Семинском перевале из-за снегопада

Некоторые водители вынуждены были останавливаться посреди подъема

30 октября 2023, 14:36, ИА Амител

После снегопада на Семинском перевале возникли серьезные проблемы с движением. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Некоторые водители не смогли подняться по обледеневшей и заснеженной дороге. Люди вынуждены были останавливаться прямо посреди пути и бросать машины на проезжей части, чтобы не укатиться назад.

Из-за этого на Семинском перевале собралась огромная пробка.

Кроме того, на одном из поворотов "сложило" фуру. 

Погода Дороги Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

17:07:32 30-10-2023

Растащили уже всех или ещё стоят?

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Гость

20:31:40 30-10-2023

Обязательно в такую погоду переться через перевалы?

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