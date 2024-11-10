Трассу Барнаул – Бийск закрыли для общественного транспорта
Из-за сильного ветра на дороге плохая видимость
10 ноября 2024, 23:27, ИА Амител
Автобус на скользкой дороге / Фото: pxhere.com/ru/photo/140710
В Алтайском крае из-за непогоды закрыли для общественного транспорта участок трассы Барнаул – Бийск. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"Р-256 от г. Барнаула до границы г. Бийска с 213-го по 344-й километр закрыли для пассажирских автобусов и грузового транспорта", – сказано в сообщении.
Движение ограничили из-да плохой видимости. На дороге также сильный ветер и гололед.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными.
Комментарии 0