Трассу Барнаул – Бийск закрыли для общественного транспорта

Из-за сильного ветра на дороге плохая видимость

10 ноября 2024, 23:27, ИА Амител

Автобус на скользкой дороге / Фото: pxhere.com/ru/photo/140710

В Алтайском крае из-за непогоды закрыли для общественного транспорта участок трассы Барнаул – Бийск. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Р-256 от г. Барнаула до границы г. Бийска с 213-го по 344-й километр закрыли для пассажирских автобусов и грузового транспорта", – сказано в сообщении.

Движение ограничили из-да плохой видимости. На дороге также сильный ветер и гололед.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными.