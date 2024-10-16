Трассу в Алтайском крае дважды перекроют 17 октября
Маршрут и время сопровождения военных колонн могут быть изменены
16 октября 2024, 22:10, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1341234
В Алтайском крае 17 октября дважды перекроют участок трассы из-за движения военных колонн. Об этом рассказали в региональном МВД.
Будет перекрыт участок дороги ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт":
– с 08:30 до 09:00;
– с 15:00 до 15:30.
Отмечается, что время и маршрут сопровождения колонны могут быть изменены.
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