Трассу в Алтайском крае дважды перекроют 17 октября

Маршрут и время сопровождения военных колонн могут быть изменены

16 октября 2024, 22:10, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1341234

В Алтайском крае 17 октября дважды перекроют участок трассы из-за движения военных колонн. Об этом рассказали в региональном МВД.

Будет перекрыт участок дороги ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт":

– с 08:30 до 09:00;

– с 15:00 до 15:30.

Отмечается, что время и маршрут сопровождения колонны могут быть изменены.