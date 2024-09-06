Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Маршрут и время могут измениться

06 сентября 2024, 16:03, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/346054

6 сентября в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Ограничение движения продлится с 16:30 до 18:30 по маршруту с. Романово – Р-256 "Чуйский тракт" – с. Косиха.

В ГАИ призвали участников движения с пониманием отнестись к ситуации.

Отмечается, что время и маршрут сопровождения колонны могут быть изменены.