Трассу в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн
Маршрут и время могут измениться
06 сентября 2024, 16:03, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/346054
6 сентября в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Ограничение движения продлится с 16:30 до 18:30 по маршруту с. Романово – Р-256 "Чуйский тракт" – с. Косиха.
В ГАИ призвали участников движения с пониманием отнестись к ситуации.
Отмечается, что время и маршрут сопровождения колонны могут быть изменены.
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