Трассу в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн

Водителей просят заранее планировать маршрут

18 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

18 апреля в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют трассу. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут по маршруту Налобиха – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Водителей просят заранее выбирать маршрут и с пониманием отнестись к ситуации.