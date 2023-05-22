Трассу в Алтайском крае перекроют из-за военных ночью
Водителей предупреждают о том, что маршрут может измениться
22 мая 2023, 06:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 22 мая из-за движения военных перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Перекрытие будет действовать с 23 часов 55 минут до 02 часов 30 минут дороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино.
Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также по возможности заранее искать пути объезда.
Также отмечается, что маршрут движения военных колонн может быть изменён.
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