Трассу в Алтайском крае перекроют из-за военных ночью

Водителей предупреждают о том, что маршрут может измениться

22 мая 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 22 мая из-за движения военных перекроют участок трассы. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Перекрытие будет действовать с 23 часов 55 минут до 02 часов 30 минут дороге н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также по возможности заранее искать пути объезда.

Также отмечается, что маршрут движения военных колонн может быть изменён.