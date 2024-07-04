Трассы в Алтайском крае будут перекрывать два дня подряд

Маршруты и время сопровождения военных колонн могут быть изменены

04 июля 2024, 15:46, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1287234

В Алтайском крае два дня подряд будут перекрывать трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

4 июля с 16 часов 00 минут до 17 часов 45 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту движения "н.п. Озерки (полевая позиция) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки (полевая позиция) 174 км автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

5 июля с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут будет ограничено движение для всех видов транспорта по маршруту движения н.п. Озерки (полевая позиция) – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Новокраюшкино.

Отмечается, что время и маршруты сопровождения колонн могут быть изменены.