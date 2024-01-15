Трассы в Алтайском крае дважды перекроют из-за движения военных

Водителей просят заранее планировать маршрут

15 января 2024, 15:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 15 января дважды перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Движение будут ограничивать на следующих участках:

– с 16:00 до 18:00 по маршруту Косиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Украинский;

– с 21:00 минут до 23:00 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – Контошино.

Водителей просят заранее выстраивать свой маршрут, а также отмечают, что время и пути движения военной техники могут быть изменены.