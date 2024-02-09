Трассы в Алтайском крае начали перекрывать из-за непогоды

Порывы ветра в регионе могут достигать 30 метров в секунду

09 февраля 2024, 09:33, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com

Из-за метели и штормового ветра в Алтайском крае начали перекрывать трассы. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"Сегодня с 08:00 по решению ФГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных и дорожных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногорск –Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница НСО" (0-71 км + 102 м) от г. Змеиногорска до г. Рубцовска", – сообщили правоохранители.

Также для большегрузов и автобусов закрыт участок трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан от Бельмесево до границы с Республикой Казахстан (км 27 – км 337).

О надвигающемся шторме накануне предупреждали метеорологи. 9 февраля в Алтайском крае ожидаются снег, метели, гололед и даже дожди.

Также по краю будет очень сильный ветер, который может достигать 30 метров в секунду.