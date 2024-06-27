Трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн

Время и место сопровождения могут быть изменены

27 июня 2024, 13:47, ИА Амител

Дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1243541

В Алтайском крае 27 июня из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Движение будет ограничено на следующих участках:

– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Рассказиха – а/д Фирсово – Рассказиха – н.п. Бобровка;

– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Лесной – а/д Фирсово – Рассказиха – н.п. Бобровка;

– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Фирсово – а/д Фирсово – Рассказиха – полевая позиция (аэродром Лесной).

Отмечается, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.