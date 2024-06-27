Трассы в Алтайском крае перекроют из-за движения военных колонн
Время и место сопровождения могут быть изменены
27 июня 2024, 13:47, ИА Амител
В Алтайском крае 27 июня из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
Движение будет ограничено на следующих участках:
– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Рассказиха – а/д Фирсово – Рассказиха – н.п. Бобровка;
– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Лесной – а/д Фирсово – Рассказиха – н.п. Бобровка;
– с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на автодороге н.п. Фирсово – а/д Фирсово – Рассказиха – полевая позиция (аэродром Лесной).
Отмечается, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены. Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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