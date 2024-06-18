Трассы в Алтайском крае перекроют из-за военных колонн 19 июня

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены

18 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

19 июня в Алтайском крае перекроют несколько участков дорог из-за военных колонн. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Движение будет перекрыто на следующих участках:

с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по маршруту н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – полевая позиция (н.п. Бобровка);

с 16 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по маршруту полевая позиция (аэродром) – а/д Фирсово – Рассказиха – полевая позиция (н.п. Бобровка).

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.