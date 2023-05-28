Трассы в Алтайском крае трижды перекроют из-за военных

Маршруты и время движения колонн могут быть изменены

28 мая 2023, 09:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

29 мая в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональном МВД.

Движение на дороге ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "подъезд к н.п. Косиха будет перекрыто с пяти до восьми часов утра.

Дорогу н.п. Бобровка – а/д "Фирсово – Рассказиха" – н.п. Рассказиха перекроют с 16:50 до 19:50.

Участок дороги Фирсово – Рассказиха – н.п. Фирсово будет недоступен для движения с 16:55 до 19:50.

Отмечается, что время и маршруты могут быть изменены.