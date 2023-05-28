Трассы в Алтайском крае трижды перекроют из-за военных
Маршруты и время движения колонн могут быть изменены
28 мая 2023, 09:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
29 мая в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют несколько участков трасс. Об этом рассказали в региональном МВД.
Движение на дороге ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – а/д "подъезд к н.п. Косиха будет перекрыто с пяти до восьми часов утра.
Дорогу н.п. Бобровка – а/д "Фирсово – Рассказиха" – н.п. Рассказиха перекроют с 16:50 до 19:50.
Участок дороги Фирсово – Рассказиха – н.п. Фирсово будет недоступен для движения с 16:55 до 19:50.
Отмечается, что время и маршруты могут быть изменены.
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