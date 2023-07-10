"Траст" продал 90% банка "Точка" за 41,5 млрд рублей

Сейчас менеджмент управляет всеми акциями компании

10 июля 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Траст" продал свой пакет акций банка "Точка" — 90,01%. Как сообщает "Ъ", сумма сделки составила 41,5 млрд рублей. Закрыть ее планируют в третьем квартале текущего года.

Банк у "Траста" выкупила команда топ-менеджеров совместно с консорциумом инвесторов. 9,9% в марте у основателей "Точки" приобрела Invest Finance LLC, подконтрольная владельцам S7 Group. Сейчас менеджмент управляет всеми акциями компании.

В самом лоте есть ООО "Банк Точка" с капиталом в 7,36 млрд рублей. Сами торги подтвердили интерес инвесторов к активу, а стартовая цена выросла на 68%.