Требования к видеофиксации нарушений ПДД изменились в России
Для подобных комплексов ввели сразу несколько правил
01 сентября 2024, 21:30, ИА Амител
С 1 сентября в России начнут действовать новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новому закону, камеры должны обеспечивать автоматический контроль за соблюдением правил дорожного движения в зоне своего обзора, без вмешательства человека.
В населенных пунктах камеры должны располагаться не менее чем в 100 метрах от знака, обозначающего начало населенного пункта.
Камеры можно будет устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрестках и других аварийно-опасных участках.
Все камеры должны быть сертифицированы и иметь свидетельство о метрологической поверке. Установка контролируется уполномоченным органом власти или владельцем дороги по согласованию с МВД.
Перемещение камер во время работы запрещено. Информация об установке и список фиксируемых нарушений будут публиковаться на сайте МВД.
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников планирует избавиться от неэффективных камер на дорогах и уточняет, что в России установлено почти 29 тысяч комплексов фото- и видеофиксации, и аварийность в этих местах снизилась.
21:51:56 01-09-2024
уже наслышены - будет жестче!
22:54:33 01-09-2024
Лучше бы разрешили присылать видео нарушений. У нас в городе можно было бы лего насобирать такого материала
13:14:12 02-09-2024
Гость (22:54:33 01-09-2024) Лучше бы разрешили присылать видео нарушений. У нас в городе... Ага. Кто-то будет сидеть и отсматривать эти видео.