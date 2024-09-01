Требования к видеофиксации нарушений ПДД изменились в России

Для подобных комплексов ввели сразу несколько правил

01 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/256

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила установки и применения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, камеры должны обеспечивать автоматический контроль за соблюдением правил дорожного движения в зоне своего обзора, без вмешательства человека.

В населенных пунктах камеры должны располагаться не менее чем в 100 метрах от знака, обозначающего начало населенного пункта.

Камеры можно будет устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств, пешеходных переходах, перекрестках и других аварийно-опасных участках.

Все камеры должны быть сертифицированы и иметь свидетельство о метрологической поверке. Установка контролируется уполномоченным органом власти или владельцем дороги по согласованию с МВД.

Перемещение камер во время работы запрещено. Информация об установке и список фиксируемых нарушений будут публиковаться на сайте МВД.

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников планирует избавиться от неэффективных камер на дорогах и уточняет, что в России установлено почти 29 тысяч комплексов фото- и видеофиксации, и аварийность в этих местах снизилась.