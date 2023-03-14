Требуется новая операция. Всё, что известно о состоянии Костомарова на данный момент
Сейчас провести оперативное вмешательство врачи не могут из-за существующего риска остановки сердца
14 марта 2023, 11:11, ИА Амител
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову требуется новая операция. Однако врачи вынуждены её пока откладывать из-за риска остановки сердца. Спортсмен находится на аппарате ИВЛ более двух месяцев, так как не может самостоятельно дышать. Всё, что на данный момент известно о состоянии здоровья Костомарова, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Какую новую операцию планируют сделать Роману Костомарову?
Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роману Костомарову из-за развития сепсиса уже ампутировали части ноги и пальцев на руках. Но заражение крови у фигуриста продолжает прогрессировать, из-за чего требуется очередное хирургическое вмешательство – ампутация части руки.
Пока врачи сделать этого не могут из-за высокой вероятности остановки сердца спортсмена, сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник. Организм чемпиона настолько ослаб, что может её не выдержать.
Известно, что фигурист сильно похудел, самостоятельно только открывает глаза, но не может двигаться. Чтобы не произошло отмирания мягких тканей, каждые два часа санитары меняют положение тела Костомарова. На его кровати установили противопролежневый матрас.
Какие-то улучшения в состоянии здоровья есть?
По информации источника "Матч ТВ", в состоянии здоровья Костомарова, несмотря на риск новой операции, положительная динамика есть. Если она сохранится, будет решаться вопрос по поводу снятия с ИВЛ. На данный момент Роман по-прежнему не может дышать самостоятельно. Также сообщается, что ему уже не назначают препараты, погружающие в медикаментозный сон.
При этом никаких гарантий и прогнозов по выздоровлению фигуриста врачи не дают. Так, главный врач петербургской частной скорой помощи "Корис" Лев Авербах отмечал "Газете.ru", что Костомарову очень повезёт, если он останется живой.
Что вообще произошло с Костомаровым и почему начался сепсис?
Костомаров принимал участие в новогодних шоу, в том числе на открытом воздухе. Коллеги рассказывали, что Роман уже болел, возможно, гриппом, но к врачам не пошёл и продолжил выступать. Сразу после новогодних праздников, 10 января, олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией, а уже на следующий день его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Фигуристу также начали делать процедуру насыщения крови кислородом (ЭКМО), которую используют в экстренных ситуациях для поддержания жизни пациентов. Вскоре развился некроз. Врачи предполагают, что он начался из-за сильнейшей бактериальной инфекции, но также он мог развиться из-за тромбоза какого-то участка кровеносной системы.
В феврале из-за начавшейся гангрены ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках. Тогда это позволило остановить некроз. Также у Костомарова диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Сообщалось, что у него наблюдаются проблемы с печенью из-за отёка и большого количества лекарств.
5 марта стало известно, что фигурист постепенно приходит в себя, но при этом у врачей появилось подозрение, что у Романа снова начался сепсис, так как у него синеет рука. В связи с его состоянием с Костомаровым будет работать психолог.
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