Требуется новая операция. Всё, что известно о состоянии Костомарова на данный момент

Олимпийскому чемпиону Турина-2006 в паре с Татьяной Навкой Роману Костомарову из-за развития сепсиса уже ампутировали части ноги и пальцев на руках. Но заражение крови у фигуриста продолжает прогрессировать, из-за чего требуется очередное хирургическое вмешательство – ампутация части руки.

Пока врачи сделать этого не могут из-за высокой вероятности остановки сердца спортсмена, сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник. Организм чемпиона настолько ослаб, что может её не выдержать.

Известно, что фигурист сильно похудел, самостоятельно только открывает глаза, но не может двигаться. Чтобы не произошло отмирания мягких тканей, каждые два часа санитары меняют положение тела Костомарова. На его кровати установили противопролежневый матрас.