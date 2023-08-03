Трех человек спасли из горящей "заброшки" в Барнауле
Здание уже было подготовлено к сносу
03 августа 2023, 13:33, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожар произошел в подготовленном для сноса четырехэтажном здании на улице Советской Армии в Барнауле, спасены трое человек, сообщили в краевом МЧС.
Площадь возгорания составила 45 "квадратов". На месте работали 10 человек.
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.
Напомним, 3 августа в Барнауле также возник пожар в проезде Тальменском.
15:58:30 03-08-2023
БОМЖИ?
16:42:01 03-08-2023
Гость (15:58:30 03-08-2023) БОМЖИ?... Нет, блин, бизнесмены)))))))))))))))