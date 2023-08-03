Трех человек спасли из горящей "заброшки" в Барнауле

Здание уже было подготовлено к сносу

03 августа 2023, 13:33, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел в подготовленном для сноса четырехэтажном здании на улице Советской Армии в Барнауле, спасены трое человек, сообщили в краевом МЧС.

Площадь возгорания составила 45 "квадратов". На месте работали 10 человек.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 3 августа в Барнауле также возник пожар в проезде Тальменском.