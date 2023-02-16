Трёх человек спасли при пожаре в Барнауле

Инцидент случился в частном двухквартирном доме на улице Семипалатинской

16 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Во время пожара в частном доме на улице Семипалатинской в Барнауле были спасены три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Пожар в двухквартирном доме вспыхнул поздним вечером 15 февраля, спасателей вызвали в 23:27.

"На момент нашего прибытия из-под крыши деревянного строения шёл дым, существовала угроза дальнейшего распространения огня, – рассказывает начальник дежурной смены службы пожаротушения Константин Костин. – Сложность в тушении была в том, что комнаты были сильно захламлены, "пищи" для огня было много. Из опасной зоны на свежий воздух бойцы вывели трёх человек".

На месте работали 7 единиц техники и 27 человек. На тушение пламени у них ушло около получаса. Пройденная огнём площадь составила 60 квадратных метров.