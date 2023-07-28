Трех пассажиров, пострадавших при падении вертолета на Алтае, доставили в Барнаул

Среди них женщина в тяжелом состоянии

28 июля 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

Санитарная авиация доставила в медучреждения Барнаула пациентов, которые пострадали при крушении вертолета Ми-8 в Тюнгуре. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

По информации ведомства, сейчас в краевой столице находятся трое пострадавших. Среди них две женщины. Одна – в крайне тяжелом состоянии с ожогами от 90 до 95% поверхности тела, подключена к ИВЛ, вторая – с ожогами 80% тела. Их доставили в Алтайский центр термических ожогов горбольницы № 3.

Еще один пострадавший, мужчина с ожогами 40% тела и травмами различной степени тяжести, находится в отделении сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи.

Решение об эвакуации приняли после телемедицинской консультации при участии Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и специалистов Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России.