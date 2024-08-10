Трехдневная магнитная буря проходит на Земле
Вспышки продлятся дольше, чем ожидалось
10 августа 2024, 18:20, ИА Амител
С пятницы по воскресенье на Земле ожидается умеренная магнитная буря. Информация об этом была опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Началась она вечером 9 августа и продлится до 18:00 10 августа. Пик бури ожидается в 00:00 по московскому времени. Уровень бури был оценён как средний (G2).
По обновленной информации, магнитная буря продлится до 12:00 по московскому времени 11 августа, пишет ТАСС.
Степень возмущённости магнитного поля Земли измеряется учёными по шкале из пяти уровней. G1 — это самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, то возмущённость магнитного поля не вызывает серьёзных последствий.
23:54:05 10-08-2024
Вы все врете.
Обосновываю.
Если была магнитная буря - навелось бы ЭДС.
И электричество в розетке стоило бы дешевле.
Но так это не так - вас я уличил, вам я не верю.