Трехдневная магнитная буря проходит на Земле

Вспышки продлятся дольше, чем ожидалось

10 августа 2024, 18:20, ИА Амител

Вспышки на солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1391301

С пятницы по воскресенье на Земле ожидается умеренная магнитная буря. Информация об этом была опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Началась она вечером 9 августа и продлится до 18:00 10 августа. Пик бури ожидается в 00:00 по московскому времени. Уровень бури был оценён как средний (G2).

По обновленной информации, магнитная буря продлится до 12:00 по московскому времени 11 августа, пишет ТАСС.

Степень возмущённости магнитного поля Земли измеряется учёными по шкале из пяти уровней. G1 — это самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря. Если уровень опускается ниже G2, то возмущённость магнитного поля не вызывает серьёзных последствий.