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Трехлетний ребенок съел котлету и умер в Красноярском крае

Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался

06 ноября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел котлету. Как сообщает Telegram-канал SHOT, многодетные родители приготовили блюдо из остатков домашнего говяжьего фарша – из него они делали колбасу.

Мясо пожарили на электрическом гриле. Одну из котлет дали младшему сыну, который играл на кухне. Вскоре ребенок пожаловался на боли в животе, его стошнило.

Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу. Вскрытие погибшего не указало точную причину смерти.

По словам матери мальчика, когда все отправились в больницу, дома оставался только котенок, который доел оказавшиеся на полу остатки котлеты. Вскоре он тоже умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Происшествия дети

Комментарии 6

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Гость

07:35:39 07-11-2023

Где были остальные дети? и котенка угробили.

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Гость

09:56:05 07-11-2023

Как это вскрытие не указало точную причину гибели? А косвенную?

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Гость

09:56:16 07-11-2023

Походу в баночке была не нитритная соль, а какой нибудь мышьяк

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Гость

10:04:48 07-11-2023

Последнее время при упоминании "многодетные" на ум приходят только слова: беда, происшествие, казус, курьез... а не счастье, благополучие, радость...

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Гость

11:44:17 07-11-2023

Гость (10:04:48 07-11-2023) Последнее время при упоминании "многодетные" на ум приходят ... Правильно заметили. Именно в этом и цель.

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Гость

14:03:56 07-11-2023

Котенка жалко

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