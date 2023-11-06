Трехлетний ребенок съел котлету и умер в Красноярском крае
Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался
06 ноября 2023, 21:31, ИА Амител
В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел котлету. Как сообщает Telegram-канал SHOT, многодетные родители приготовили блюдо из остатков домашнего говяжьего фарша – из него они делали колбасу.
Мясо пожарили на электрическом гриле. Одну из котлет дали младшему сыну, который играл на кухне. Вскоре ребенок пожаловался на боли в животе, его стошнило.
Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу. Вскрытие погибшего не указало точную причину смерти.
По словам матери мальчика, когда все отправились в больницу, дома оставался только котенок, который доел оказавшиеся на полу остатки котлеты. Вскоре он тоже умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
07:35:39 07-11-2023
Где были остальные дети? и котенка угробили.
09:56:05 07-11-2023
Как это вскрытие не указало точную причину гибели? А косвенную?
09:56:16 07-11-2023
Походу в баночке была не нитритная соль, а какой нибудь мышьяк
10:04:48 07-11-2023
Последнее время при упоминании "многодетные" на ум приходят только слова: беда, происшествие, казус, курьез... а не счастье, благополучие, радость...
11:44:17 07-11-2023
Гость (10:04:48 07-11-2023) Последнее время при упоминании "многодетные" на ум приходят ... Правильно заметили. Именно в этом и цель.
14:03:56 07-11-2023
Котенка жалко