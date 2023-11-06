Трехлетний ребенок съел котлету и умер в Красноярском крае

Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался

06 ноября 2023, 21:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел котлету. Как сообщает Telegram-канал SHOT, многодетные родители приготовили блюдо из остатков домашнего говяжьего фарша – из него они делали колбасу.

Мясо пожарили на электрическом гриле. Одну из котлет дали младшему сыну, который играл на кухне. Вскоре ребенок пожаловался на боли в животе, его стошнило.

Малыша отнесли в фельдшерский пункт, откуда для него вызвали вертолет. Ребенок не дождался транспортировки и скончался. Оставшуюся говядину, сало и нитритную соль, из которых готовили котлеты, отправили на экспертизу. Вскрытие погибшего не указало точную причину смерти.

По словам матери мальчика, когда все отправились в больницу, дома оставался только котенок, который доел оказавшиеся на полу остатки котлеты. Вскоре он тоже умер. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.