Тренды рекламы в 2025 году. Как компаниям оставаться на гребне волны?

Руководитель Digital-агентства делится секретами, которые помогут усилить продвижение

13 января 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFHT6u2G

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Компаниям приходится прилагать все больше усилий, чтобы соответствовать меняющимся интересам своей аудитории. Микротренды возникают и исчезают с завидной регулярностью, и предсказать их появление практически невозможно. Но есть и хорошая новость: компании могут сами создавать тренды, которые будут резонировать с целевой аудиторией.

Ключевые направления

Надежда Клаус, руководитель Digital-агентства Zavod*, поделилась мнением о том, на что стоит обратить внимание в рекламной кампании в новом году.

"Трендов достаточно много и они затрагивают различные векторы – от smm* до разработки. Но сегодня мы поговорим о тех, которые 100% под силу применить алтайским компаниям", – отмечает Надежда Клаус.

Характеристики и виды контента:

персонализация – контент становится все более дифференцированным и персонализированным, чем было ранее;

– контент становится все более дифференцированным и персонализированным, чем было ранее; искренность – пользователи ждут от брендов максимальной честности и открытости;

– пользователи ждут от брендов максимальной честности и открытости; минимализм – визуализация, тексты, все должно быть лаконичным и понятным. Аудитория ценит свое время и не хочет тратить его на разбор сложных конструкций;

– визуализация, тексты, все должно быть лаконичным и понятным. Аудитория ценит свое время и не хочет тратить его на разбор сложных конструкций; ностальгия – контент может быть эффективным, но только если он уместен и органично вписывается в контекст бренда. Не стоит злоупотреблять приемом, чтобы не вызвать негативную реакцию аудитории;

– контент может быть эффективным, но только если он уместен и органично вписывается в контекст бренда. Не стоит злоупотреблять приемом, чтобы не вызвать негативную реакцию аудитории; концептуальность – пользователи хотят видеть глубину и суть вашего бренда. Все должно быть продумано до мелочей и отражать ценности компании;

– пользователи хотят видеть глубину и суть вашего бренда. Все должно быть продумано до мелочей и отражать ценности компании; UGS*-контент – это информация для пользователей с продуктом бренда. Замотивировать на его создание сложнее, чем, например, закупить рекламу у блогеров. Зато воспринимают его в разы нативнее и лояльнее;

– это информация для пользователей с продуктом бренда. Замотивировать на его создание сложнее, чем, например, закупить рекламу у блогеров. Зато воспринимают его в разы нативнее и лояльнее; IGS*-контент – качественная 3Д-визуализация позволит углубить восприятие контента и даже значительно увеличить среднее время его просмотра;

– качественная 3Д-визуализация позволит углубить восприятие контента и даже значительно увеличить среднее время его просмотра; кроссплатформенность – информацию больше не выгодно создавать только для одной площадки. Для повышения охватов ее обрабатывают и адаптируют под каждую платформу в соответствии с указанными требованиями;

– информацию больше не выгодно создавать только для одной площадки. Для повышения охватов ее обрабатывают и адаптируют под каждую платформу в соответствии с указанными требованиями; беззвучная реклама – пользователи все реже включают звуковое сопровождение роликов, поэтому перед брендами стоит задача не только зацепить внимание аудитории за первые секунды, но и быстро раскрыть ключевой посыл;

– пользователи все реже включают звуковое сопровождение роликов, поэтому перед брендами стоит задача не только зацепить внимание аудитории за первые секунды, но и быстро раскрыть ключевой посыл; короткие видеоролики и полноценные фильмы – чтобы попадать в топы и быть на слуху, компаниям придется научиться снимать как ролики до 10 секунд, так и полноценные фильмы со смыслом.

Технологии на службе маркетинга

Сегодня все больше компаний внедряют в работу искусственный интеллект. Нейросети помогают преодолевать проблемы с авторскими правами, генерировать идеи и создавать уникальный контент в период творческого кризиса.

Голосовые технологии, такие как синтез и распознавание речи, также набирают популярность. Они могут помочь брендам выглядеть более высокотехнологичными и выгодно выделиться на фоне конкурентов.

Инфлюенсеры

Инфлюенсеры начинают образовывать временные комьюнити вокруг брендов. Это позволяет усилить медиаприсутствие и создать более выигрышный медиафон. Стоит обратить внимание на микроинфлюенсеров, т. к. их аудитория более лояльна, вовлечена и не заброшена рекламой.

Digital-агентство Zavod

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*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); smm (ЭсЭмЭм); UGS ("ЮДжиЭс"); IGS ("АйДжиЭс").

ИП Шаповалова А. Д.

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