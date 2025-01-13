Тренды рекламы в 2025 году. Как компаниям оставаться на гребне волны?
Руководитель Digital-агентства делится секретами, которые помогут усилить продвижение
13 января 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFHT6u2G
Компаниям приходится прилагать все больше усилий, чтобы соответствовать меняющимся интересам своей аудитории. Микротренды возникают и исчезают с завидной регулярностью, и предсказать их появление практически невозможно. Но есть и хорошая новость: компании могут сами создавать тренды, которые будут резонировать с целевой аудиторией.
Ключевые направления
Надежда Клаус, руководитель Digital-агентства Zavod*, поделилась мнением о том, на что стоит обратить внимание в рекламной кампании в новом году.
"Трендов достаточно много и они затрагивают различные векторы – от smm* до разработки. Но сегодня мы поговорим о тех, которые 100% под силу применить алтайским компаниям", – отмечает Надежда Клаус.
Характеристики и виды контента:
- персонализация – контент становится все более дифференцированным и персонализированным, чем было ранее;
- искренность – пользователи ждут от брендов максимальной честности и открытости;
- минимализм – визуализация, тексты, все должно быть лаконичным и понятным. Аудитория ценит свое время и не хочет тратить его на разбор сложных конструкций;
- ностальгия – контент может быть эффективным, но только если он уместен и органично вписывается в контекст бренда. Не стоит злоупотреблять приемом, чтобы не вызвать негативную реакцию аудитории;
- концептуальность – пользователи хотят видеть глубину и суть вашего бренда. Все должно быть продумано до мелочей и отражать ценности компании;
- UGS*-контент – это информация для пользователей с продуктом бренда. Замотивировать на его создание сложнее, чем, например, закупить рекламу у блогеров. Зато воспринимают его в разы нативнее и лояльнее;
- IGS*-контент – качественная 3Д-визуализация позволит углубить восприятие контента и даже значительно увеличить среднее время его просмотра;
- кроссплатформенность – информацию больше не выгодно создавать только для одной площадки. Для повышения охватов ее обрабатывают и адаптируют под каждую платформу в соответствии с указанными требованиями;
- беззвучная реклама – пользователи все реже включают звуковое сопровождение роликов, поэтому перед брендами стоит задача не только зацепить внимание аудитории за первые секунды, но и быстро раскрыть ключевой посыл;
- короткие видеоролики и полноценные фильмы – чтобы попадать в топы и быть на слуху, компаниям придется научиться снимать как ролики до 10 секунд, так и полноценные фильмы со смыслом.
Технологии на службе маркетинга
Сегодня все больше компаний внедряют в работу искусственный интеллект. Нейросети помогают преодолевать проблемы с авторскими правами, генерировать идеи и создавать уникальный контент в период творческого кризиса.
Голосовые технологии, такие как синтез и распознавание речи, также набирают популярность. Они могут помочь брендам выглядеть более высокотехнологичными и выгодно выделиться на фоне конкурентов.
Инфлюенсеры
Инфлюенсеры начинают образовывать временные комьюнити вокруг брендов. Это позволяет усилить медиаприсутствие и создать более выигрышный медиафон. Стоит обратить внимание на микроинфлюенсеров, т. к. их аудитория более лояльна, вовлечена и не заброшена рекламой.
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*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); smm (ЭсЭмЭм); UGS ("ЮДжиЭс"); IGS ("АйДжиЭс").
ИП Шаповалова А. Д.Реклама
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