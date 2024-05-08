Тренер "Динамо" умер на поле во время футбольного матча

Ему было 23 года

08 мая 2024, 13:31, ИА Амител

Егор Кашин / Фото: телеграм-канал Baza

В Сочи погиб тренер партнерской школы "Динамо" Егор Кашин. Об этом сообщает Baza.

7 мая состоялся товарищеский матч между тренерами "Динамо" и местной любительской командой.

По словам очевидцев, в ходе матча, когда счет был 2:2, игрок команды соперников ударил Егора локтем в висок. Удар был настолько сильным, что височная кость треснула. Из-за этого у парня началось кровоизлияние в мозг. Прямо на поле он скончался.

В 2022 году Егор Кашин уже сталкивался с серьезной опасностью на футбольном поле. Тогда он проходил просмотр в подмосковной команде "Знамя Труда" и во время тренировки ему стало плохо. Он упал в обморок, а его язык запал. Однако тогда парня удалось спасти.



В этот раз врачи не смогли помочь.