Тренер "Динамо" умер на поле во время футбольного матча
Ему было 23 года
08 мая 2024, 13:31, ИА Амител
В Сочи погиб тренер партнерской школы "Динамо" Егор Кашин. Об этом сообщает Baza.
7 мая состоялся товарищеский матч между тренерами "Динамо" и местной любительской командой.
По словам очевидцев, в ходе матча, когда счет был 2:2, игрок команды соперников ударил Егора локтем в висок. Удар был настолько сильным, что височная кость треснула. Из-за этого у парня началось кровоизлияние в мозг. Прямо на поле он скончался.
В 2022 году Егор Кашин уже сталкивался с серьезной опасностью на футбольном поле. Тогда он проходил просмотр в подмосковной команде "Знамя Труда" и во время тренировки ему стало плохо. Он упал в обморок, а его язык запал. Однако тогда парня удалось спасти.
В этот раз врачи не смогли помочь.
13:48:06 08-05-2024
о блин...
14:12:00 08-05-2024
введут шлемы как в хоккее
18:10:28 08-05-2024
Намеренно ударил? Тогда не погиб, а убили.
22:04:45 08-05-2024
Гость (18:10:28 08-05-2024) Намеренно ударил? Тогда не погиб, а убили. ... тоже самое и регби куча дебилов сломя голову несутся за мячом да так что шеи друг другу ломают
21:53:23 08-05-2024
Читаю заголовок, смотрю на фото и понимаю, что в Динамо нет такого человека. Динамо есть почти в каждом городе, так бы и написали в заголовке - "в Сочи"