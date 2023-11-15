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Тренер Олег Романцев рассказал, как "полудикий" Алтай загадили и замучили туристы

Бывший наставник "Спартака" в большом интервью поделился воспоминаниями о жизни на Алтае

15 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: "Спорт-Экспресс"
Фото: "Спорт-Экспресс"

Многократный чемпион страны, бывший тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев дал большое интервью изданию Sports.ru, в котором рассказал о детстве, проведенном на Алтае. Его семья даже жила в Сростках по соседству с Василием Шукшиным. По словам тренера, нигде такой красивой природы он больше никогда не видел. Также он рассказал, что уже много лет мечтает приехать отдохнуть на Алтай. Однако знакомые легендарного специалиста утверждают, что "полудикий" Алтай загадили и замучили туристы.

"Я только в Горном Алтае поменял пять школ. Там же ремонтировался Чуйский тракт: Сростки, Шебалино, Иня, Кош-Агач, Манжерок – это все деревни, в которых мы жили. В фильме "Живет такой парень" с Куравлевым показывают эти места. Где-то месяц учился, где-то – два. Выработался инстинкт: категорически стеснялся приходить в новую школу с родителями. Не хотел казаться маменькиным сыночком. Брата с сестрой еще родители отводили, а я – второклассник, третьеклассник – сам приносил документы и отдавал в учительскую", – говорит Олег Романцев в интервью, вспоминая о детстве на Алтае.

Его отец работал инженером и много с семьей путешествовал по стране. Какое-то время они жили на Кольском полуострове, в Красноярском крае, Киргизии и Алтайском крае.

"Такой, как в Горном Алтае, нигде в мире, наверное, нет. Красота неимоверная. Катунь, Бия, Обь – все эти речки невероятные", – отмечает Романцев.

По словам легенды "Спартака", в Сростках он жил в соседнем доме с Василием Шукшиным.

"Мать у них молоко брала. Мы-то приезжие, а у них своя корова. Знаешь, как молоко ценилось? Они его продавали. За копейки, конечно, но продавали. Потом узнал, что это Шукшины, когда сестра замуж за его племянника вышла", – вспоминает Олег Романцев.

В интервью многократный чемпион России рассказал о том, что несколько лет назад пережил инфаркт и после него практически не путешествует. Однако уже много лет он мечтает вернуться на Алтай, но боится, что красивую природу могли испортить толпы туристов.

"Недавно встретил команду из Бийска. Тренеры говорят, испортился Алтай: понастроили всякого, туристы замучили, загадили все. Я застал время, когда Горный Алтай был полудиким. Природа какая! Я от одной речки с ума сходил. Катунь. Она прямо темно-зеленая – изумрудная вода", – заключает бывший тренер сборной России.

Полное интервью с легендой российского футбола можно почитать по ссылке.

Олег Романцев – футболист и тренер. Большая часть карьеры прошла в московском "Спартаке". У руля команды он восемь раз выиграл чемпионат России и один чемпионат СССР. Самый титулованный тренер в истории страны. Дважды руководил сборной Россией по футболу.

Фото: unsplash.com

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Алтайский край Туризм Футбол Республика Алтай

Комментарии 23

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Гость

11:19:29 15-11-2023

Все верно говорит мужик!!!

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болельщик

11:26:46 15-11-2023

О как! Сроду не знал, что этот ельцинский почитатель бывал на Алтае. Я этого кадра помню в 90е годы, когда они всей командой топили за алкаша на выборах и референдумах!

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Гость

11:39:51 15-11-2023

болельщик (11:26:46 15-11-2023) О как! Сроду не знал, что этот ельцинский почитатель бывал н... Что к чему ты приплел. Человек говорит об Алтае, искренне и правду, а ты про алкашей...

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Юс

14:31:05 15-11-2023

болельщик (11:26:46 15-11-2023) О как! Сроду не знал, что этот ельцинский почитатель бывал н... Какой ты, нафиг, болельщик...пургу метешь. Ну топили, и что? Играли от этого хуже? Или ориентацию поменяли? Что за манера, прилетать фигню всякую где надо и где не надо

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Гость

18:20:25 15-11-2023

болельщик (11:26:46 15-11-2023) О как! Сроду не знал, что этот ельцинский почитатель бывал н... Сам то за кого топил? За американского прихвостня.

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Гость

11:58:09 15-11-2023

Здоровья Вам, Олег Иваныч

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Гость

12:34:23 15-11-2023

"Я застал время, когда Горный Алтай был полудиким." -- Ничего не изменилось, он и сейчас такой. Дикий народ может туристов расстрелять вместе с детьми, просто чтобы покататься на их машине. Поэтому туризм там называют "приключенческим".

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Гость

12:17:30 15-11-2023

Гость (11:39:51 15-11-2023) Что к чему ты приплел. Человек говорит об Алтае, искренне и ... У каждого своя правда. Без туристов республика влачила бы своё существование на уровне Кытманово. Понастроили - да, понастроили. Но есть и выбор, где отдохнуть на любой кошелёк. Загадили? Ну так это ж не инопланетяне сделали - а такие же граждане, как мы с вами. В том числе и из Алтайского края и Барнаула.

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Гость

14:37:31 15-11-2023

Гость (12:17:30 15-11-2023) У каждого своя правда. Без туристов республика влачила бы св... А чем тебе Кытманово не нравится? Там крупные сельхозхозяйства, кто работать хочет, тот очень приличные деньги получает. А в РА 90% в турбизнесе работают приезжие вахтой, местная пьянь никому за даром не нужна.

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Гость

20:17:43 15-11-2023

Гость (14:37:31 15-11-2023) А чем тебе Кытманово не нравится? Там крупные сельхозхозяйст... Мне Кытманово нравится, но, ведь, нищета.

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Гость

12:33:33 15-11-2023

Тоже в 80-е ездили в Горный на машине (с палатками). Из плюсов - дикая природа, чистота, людей мало. Из минусов - мало АЗС, не везде был нужный бензин. Плохое состояние мостов, дорог (сейчас гораздо лучше).

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Гость

12:56:56 15-11-2023

подумаешь речка, туда можно отработку слить

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Гость

22:58:08 15-11-2023

Гость (12:56:56 15-11-2023) подумаешь речка, туда можно отработку слить ... Тупица. Думать надо прежде чем говорить.

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Гость

22:46:48 16-11-2023

Гость (12:56:56 15-11-2023) подумаешь речка, туда можно отработку слить ... Можешь эту отработку в попку себе залить

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Олег

14:04:18 15-11-2023

Природа теряет девственность от туризма (ста).

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Гость

14:49:25 15-11-2023

слава Богу остались еще полудикие места, но это надо далеко ехать - Кош-Агач, Усть-Кокса. А все места до Чемала, да, превратили в торгово-развлекательный... печально

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Гость

15:50:51 15-11-2023

Гость (14:49:25 15-11-2023) слава Богу остались еще полудикие места, но это надо далеко ... Да ладно. Съездийте в половодье на южную оконечность Телецкого. Впечатлений хватит. Там каждые года четыре всё полностью смывает.

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Гость

16:58:06 15-11-2023

Гость (15:50:51 15-11-2023) Да ладно. Съездийте в половодье на южную оконечность Телецко... и что там на южном берегу Телецкого? во-первых это уже давно не дикие места, во-вторых что там смывать? вы про Чулышманскую долину или про Кырсай? или просто название знакомое?

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Алексей

21:09:45 16-11-2023

Гость (14:49:25 15-11-2023) слава Богу остались еще полудикие места, но это надо далеко ... И не надо далеко ехать. Остановитесь в любом месте Чуйского тракта и перевалите через любую из гор, хоть справа хоть слева. Получите сполна что ищете. Пробовали? Для всех почему то Алтай ограничивается только дорогой по которой он едет

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Гость

22:56:50 15-11-2023

Гость (12:34:23 15-11-2023) "Я застал время, когда Горный Алтай был полудиким." -- Ничег... Глупость какая!!!

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Чечек

04:33:37 16-11-2023

Гость (12:34:23 15-11-2023) "Я застал время, когда Горный Алтай был полудиким." -- Ничег... Расстрелял не коренной житель алтаец,а 16 русский парен по фамилии кулиш,кстати переселенцы из омска.земляк убитым.

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Гость

09:25:36 16-11-2023

Чечек (04:33:37 16-11-2023) Расстрелял не коренной житель алтаец,а 16 русский парен по ф... Кстати, Кулиш уже давно должен быть освобождён - в 2016 году его приговорили на 10 лет. Так что он уже дома, готовит очередные приключения для туристов.

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Ольга

09:47:08 17-11-2023

Алтай, это Рай, созданый Богом, сердце болит за него, что с ним сделали. Люди, где кушают, там и какают. Перекроили его весь, всю природу нарушали, одни монеты в глазах блестят. Хотелось бы, чтобы любили люди свою Родину, свой край и уважали. Мы с семьей никуда не хотим ехать, только туда, хоть дня на три и эмоции переполняют. Как мы тебя любим и благодарим Бога, что создал такую красоту, еще бы совесть пробудид в людях, особенно у власти... Люди, берегите и любите Природу, за боитесь о ней, как о своем ребенке...

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