Тренер Олег Романцев рассказал, как "полудикий" Алтай загадили и замучили туристы

Бывший наставник "Спартака" в большом интервью поделился воспоминаниями о жизни на Алтае

15 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: "Спорт-Экспресс"

Многократный чемпион страны, бывший тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев дал большое интервью изданию Sports.ru, в котором рассказал о детстве, проведенном на Алтае. Его семья даже жила в Сростках по соседству с Василием Шукшиным. По словам тренера, нигде такой красивой природы он больше никогда не видел. Также он рассказал, что уже много лет мечтает приехать отдохнуть на Алтай. Однако знакомые легендарного специалиста утверждают, что "полудикий" Алтай загадили и замучили туристы.

"Я только в Горном Алтае поменял пять школ. Там же ремонтировался Чуйский тракт: Сростки, Шебалино, Иня, Кош-Агач, Манжерок – это все деревни, в которых мы жили. В фильме "Живет такой парень" с Куравлевым показывают эти места. Где-то месяц учился, где-то – два. Выработался инстинкт: категорически стеснялся приходить в новую школу с родителями. Не хотел казаться маменькиным сыночком. Брата с сестрой еще родители отводили, а я – второклассник, третьеклассник – сам приносил документы и отдавал в учительскую", – говорит Олег Романцев в интервью, вспоминая о детстве на Алтае.

Его отец работал инженером и много с семьей путешествовал по стране. Какое-то время они жили на Кольском полуострове, в Красноярском крае, Киргизии и Алтайском крае.

"Такой, как в Горном Алтае, нигде в мире, наверное, нет. Красота неимоверная. Катунь, Бия, Обь – все эти речки невероятные", – отмечает Романцев.

По словам легенды "Спартака", в Сростках он жил в соседнем доме с Василием Шукшиным.

"Мать у них молоко брала. Мы-то приезжие, а у них своя корова. Знаешь, как молоко ценилось? Они его продавали. За копейки, конечно, но продавали. Потом узнал, что это Шукшины, когда сестра замуж за его племянника вышла", – вспоминает Олег Романцев.

В интервью многократный чемпион России рассказал о том, что несколько лет назад пережил инфаркт и после него практически не путешествует. Однако уже много лет он мечтает вернуться на Алтай, но боится, что красивую природу могли испортить толпы туристов.

"Недавно встретил команду из Бийска. Тренеры говорят, испортился Алтай: понастроили всякого, туристы замучили, загадили все. Я застал время, когда Горный Алтай был полудиким. Природа какая! Я от одной речки с ума сходил. Катунь. Она прямо темно-зеленая – изумрудная вода", – заключает бывший тренер сборной России.

Полное интервью с легендой российского футбола можно почитать по ссылке.

Олег Романцев – футболист и тренер. Большая часть карьеры прошла в московском "Спартаке". У руля команды он восемь раз выиграл чемпионат России и один чемпионат СССР. Самый титулованный тренер в истории страны. Дважды руководил сборной Россией по футболу.