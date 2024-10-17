Тренер по этикету дал советы по общению в мессенджере
В деловом общении стоит следовать нескольким правилам
17 октября 2024, 08:03, ИА Амител
Евгения Скиба, специалист по этикету, поделилась советами о том, как вести деловую переписку в мессенджерах. Ее слова передает радиостанция Business FM Барнаул.
Первое правило: в деловом общении обязательно нужно приветствовать собеседника. Для этого можно использовать фразы "Здравствуйте" или "Добрый день". Однако выражение "Доброго времени суток" лучше не использовать, так как оно некорректно с точки зрения русского языка и этикета.
Второе правило: статусные люди обычно быстро отвечают на деловые сообщения. Если у вас нет времени на полноценный ответ, сообщите собеседнику, когда вы сможете ответить.
Третье правило: не используйте заглавные буквы в сообщениях. Это может быть воспринято как крик или агрессия.
Четвертое правило: прежде чем отправить голосовое сообщение, убедитесь, что собеседник готов его прослушать. Не стоит отправлять голосовые сообщения незнакомым людям.
Пятое правило: смайлики и эмодзи, привычные в неформальном общении, неуместны в деловой переписке. Даже если клиент отправил вам смайлик, не стоит отвечать тем же. Лучше придерживаться делового стиля общения. Кроме того, смайлики и эмодзи могут быть интерпретированы не так, как вы ожидаете. Неизвестно, как отреагирует собеседник на отправленную вами улыбку.
08:08:27 17-10-2024
Отберите диплом у "экспёрдши" и отправьте на рынок картохой торговать. Там ей самое место.
08:22:33 17-10-2024
Гость (08:08:27 17-10-2024) Отберите диплом у "экспёрдши" и отправьте на рынок картохой ... Вам без нее на рынке скучно?
15:04:53 17-10-2024
Гость (08:22:33 17-10-2024) Вам без нее на рынке скучно?...
А вы всегда таких паразитических личносте поддерживаете? У вас своих мозгов совсем нет? Надо чтобы вам по поводу и без повода советы раздавали? А кому-то школьных знаний вполне хватает, чтобы вести деловую переписку. Без всяких "специалистов"
08:51:03 17-10-2024
не говорите что мне делать и не узнаете куда вам идти
09:06:21 17-10-2024
Если мне пишут без смайликов, я чувствую, будто собеседник недоволен, не хочет говорить, и т д. и как раз без смайлов, предложения можно истолковать неправильно.
09:52:37 17-10-2024
Гость (09:06:21 17-10-2024) Если мне пишут без смайликов, я чувствую, будто собеседник ... Терпеть не могу смайлы. Дошло до того, что люди стали слова заменять смайлами. Приходит сообщение , а там 6 смайликов и между ними только предлоги и глаголы!!! Как умственно -отсталые. Буквы забывать что ли стали?
10:39:18 17-10-2024
Гость (09:52:37 17-10-2024) Терпеть не могу смайлы. Дошло до того, что люди стали слова ... согласен, обилие смайлов допустимо при общении близких друзей, когда вы интуитивно точно понимаете значения каждого смайла.
10:36:34 17-10-2024
Гость (09:06:21 17-10-2024) Если мне пишут без смайликов, я чувствую, будто собеседник ... И как же классики литературы могли донести мысли без смайликов? Этикет это наиболее эффективный способ коммуникации. Если вы не соблюдаете правила приличия, вам скорее всего это никто не скажет, но и в свой круг не допустят. Помните, что расслабленность в одежде на официальных мероприятиях смог себе позволить Стив Джобс только после того как у него появились миллионы и пост в компании Яблоко. Поэтому можете использовать смайлы в деловой переписки, но это снижает вашу стоимость в глазах контагента.
10:48:19 17-10-2024
Гость (09:06:21 17-10-2024) Если мне пишут без смайликов, я чувствую, будто собеседник ... Похоже, что Вы застряли в позиции ребенка.
09:33:01 17-10-2024
Страна советов))))
10:29:43 17-10-2024
Не в тему, но кто-нить может объяснить откуда взялась новая мода у всякого рода работников торговли и сферы услуг нагружать свои бесконечные лицемерно-услужливые словесные конструкции в адрес клиента фразой "Хорошего дня (вечера, утра)"?
10:45:09 17-10-2024
Гость (10:29:43 17-10-2024) Не в тему, но кто-нить может объяснить откуда взялась новая ... Наверно тренд на открытость и фамильярность, типо мы с "Пятерочкой" друзья. У меня уже сформировался навык с пол предложения понимать что передо мной рекламнах хрень и не продолжать чтение.
10:50:57 17-10-2024
Гость (10:29:43 17-10-2024) Не в тему, но кто-нить может объяснить откуда взялась новая ... «Слушай, а что такое по-английски „How are you“? — „Как поживаешь или как дела“. — А им что, интересно, как у меня дела? — Не-а, неинтересно. — 1 А чего тогда спрашивают? — Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег»
11:27:52 17-10-2024
Деловая переписка это вообще боль. ДД- добрый день видимо, Здр -здравствуйте. И это только то, что пришло на ум первым. Я с близкими так не общаюсь и мне претит такая фамильярность в работе. Обилие восклицательных знаков тоже воспринимать надо как крик? А фраза "А можно мне пожалуйста..." - это калька с какого языка? В русском языке фразы так не строятся.
Одним словом, деградация полнейшая. И главное, что люди не понимают, что это неприлично. Ну не будешь же всех учить. Но выводы сделаешь...
16:59:44 17-10-2024
Гость (11:27:52 17-10-2024) Деловая переписка это вообще боль. ДД- добрый день видимо, З...
А "тренер по этикету" нормально для тебя звучит? Сколько в регионе неучей, любящих поучать. В школу бы не мешало тебе вернуться. Поучиться еще немного. Ой, да. И прости за фамильярность!!!!! ))))
11:48:28 17-10-2024
почему нельзя писать "Доброго времени суток" у нас такая большая страна, что если у меня утро, то у собеседника может быть вечер, а иногда даже не знаешь сколько времени в регионе с которым ты на связи, или бывает не знаешь где вообще человек находится.
13:42:34 17-10-2024
Гость (11:48:28 17-10-2024) почему нельзя писать "Доброго времени суток" у нас такая бол... ... или бот вообще
14:56:18 17-10-2024
Гость (11:48:28 17-10-2024) почему нельзя писать "Доброго времени суток" у нас такая бол... Пиши "Здравствуйте!"
16:14:12 17-10-2024
очень правильная злободневная статья. а за голосовые нужно голос изымать, как у Русалочки
16:36:29 17-10-2024
Передает радиостанция Бизнес ФМ...О-о-о-о-о-ооооо!!!! Верните Радио Искатель!!!! Ваши тупые советы никому не интересны как и ваше радио вообще...А "тренер по этикету" и вовсе нонсенс...Позакончат платные месячные курсы у лохотронщиков и считают себя богами в области прослушанного бреда. И "учат" потом других лохов "личностному росту" или "как бабки грести лопатой"...
17:17:45 17-10-2024
Дюша (16:36:29 17-10-2024) Передает радиостанция Бизнес ФМ...О-о-о-о-о-ооооо!!!! Вернит... Вот был бы ты умным, а не тупо орущим в интернете, то ты бы знал, что радио "Искатель" уже пару месяцев в fm диапазоне в Барнауле транслируется. Но тебе знать не интересно, тебе главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
17:29:02 17-10-2024
Гость (17:17:45 17-10-2024) Вот был бы ты умным, а не тупо орущим в интернете, то ты бы ... А кто вернет упущенные годы!