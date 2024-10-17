Тренер по этикету дал советы по общению в мессенджере

В деловом общении стоит следовать нескольким правилам

17 октября 2024, 08:03, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Евгения Скиба, специалист по этикету, поделилась советами о том, как вести деловую переписку в мессенджерах. Ее слова передает радиостанция Business FM Барнаул.

Первое правило: в деловом общении обязательно нужно приветствовать собеседника. Для этого можно использовать фразы "Здравствуйте" или "Добрый день". Однако выражение "Доброго времени суток" лучше не использовать, так как оно некорректно с точки зрения русского языка и этикета.

Второе правило: статусные люди обычно быстро отвечают на деловые сообщения. Если у вас нет времени на полноценный ответ, сообщите собеседнику, когда вы сможете ответить.

Третье правило: не используйте заглавные буквы в сообщениях. Это может быть воспринято как крик или агрессия.

Четвертое правило: прежде чем отправить голосовое сообщение, убедитесь, что собеседник готов его прослушать. Не стоит отправлять голосовые сообщения незнакомым людям.

Пятое правило: смайлики и эмодзи, привычные в неформальном общении, неуместны в деловой переписке. Даже если клиент отправил вам смайлик, не стоит отвечать тем же. Лучше придерживаться делового стиля общения. Кроме того, смайлики и эмодзи могут быть интерпретированы не так, как вы ожидаете. Неизвестно, как отреагирует собеседник на отправленную вами улыбку.