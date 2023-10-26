Тренировка стратегических сил сдерживания прошла в России
Владимир Путин наблюдал за ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля
26 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
ВС РФ провели тренировку стратегических сил сдерживания. Об этом сообщили на сайте Кремля.
По видеосвязи из ситуационного центра Кремля за ней наблюдал президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступили с докладами.
В тренировке были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие силы ядерного сдерживания.
Военные отрабатывали "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".
08:53:00 26-10-2023
Но ничего не запустили? Могут подумать, значит и не могут
08:57:12 26-10-2023
Гость (08:53:00 26-10-2023) Но ничего не запустили? Могут подумать, значит и не могут... Крылатые и баллистические ракеты пускали.
09:08:27 26-10-2023
Гость (08:57:12 26-10-2023) Крылатые и баллистические ракеты пускали.... По инфе не понятно, пускали или нет. Может просто тренировались на кнопки нажимать. Смысл информации, чтобы информационно воздействовать, а от этой инфы можно в минус уйти, будут говорить, ха-ха-ха, одна имитация
09:48:56 26-10-2023
Гость (09:08:27 26-10-2023) По инфе не понятно, пускали или нет. Может просто тренировал... Все запускали, учи буквы, тогда хоть будешь понимать что пишут.
09:53:53 26-10-2023
Гость (09:48:56 26-10-2023) Все запускали, учи буквы, тогда хоть будешь понимать что пиш... Ну так учи, может найдешь, где написано, что запускали
10:53:58 26-10-2023
Гость (09:08:27 26-10-2023) По инфе не понятно, пускали или нет. Может просто тренировал... По TV было видео запуска.
13:01:33 26-10-2023
Гость (08:53:00 26-10-2023) Но ничего не запустили? Могут подумать, значит и не могут... Может детей своих по ту сторону океана отжиматься заставили
09:01:46 26-10-2023
Show must go on
09:29:58 26-10-2023
Уже пора? Весь мир в труху? Побегу, памперсы переодену...
09:56:40 26-10-2023
Никто не боится. Никто не верит. Первый же ядерный удар по Украине заставил бы поверить, но надеемся, что до этого не дойдет
10:14:22 26-10-2023
отрабатывали в ответ, а разве успеем ответку запустить, не поздно ли будет((
10:59:20 26-10-2023
Гость (10:14:22 26-10-2023) отрабатывали в ответ, а разве успеем ответку запустить, не ... Поэтому на Украине и бьемся, чтобы с ее территории не запустили. Если оттуда запустят - вопрос, хватит ли нам времени ответить.
11:39:52 26-10-2023
Гость (10:59:20 26-10-2023) Поэтому на Украине и бьемся, чтобы с ее территории не запуст... Аххахахх, потом где, Швеция, Финляндия?! Закусывайте плотнячком.
11:59:14 26-10-2023
Гость (11:39:52 26-10-2023) Аххахахх, потом где, Швеция, Финляндия?! Закусывайте плотняч... Поэтому нваерное и придется превентивно, в ответ не прокатывает. Если исчезнет Швеция и Финляндия, с остальными может и можно уже в ответ. А может будет уже и не надо, все все поймут
10:21:50 26-10-2023
"Мы мирные люди, но наш бронепоезд, стоит на запасном пути" (с)
11:00:09 26-10-2023
Гость (10:21:50 26-10-2023) "Мы мирные люди, но наш бронепоезд, стоит на запасном пути" ... И это правильно.