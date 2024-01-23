Треснувший дом на улице Партизанской в Барнауле расселят и снесут
Помещения в доме пройдут оценку, после чего собственники смогут получить компенсацию
23 января 2024, 15:44, ИА Амител
Дом на Партизанской, 70б, в Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Специальная комиссия установила, что находиться в здании нельзя. Жильцам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить компенсацию.
Помещения в доме пройдут оценку, после чего собственники смогут получить компенсацию. Расселение дома осуществляется в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.
С учетом разных графиков работы горожан скорректировано время доступа в квартиры. Жильцы дома могут забрать свои вещи с 16:00 до 20:00 ежедневно в сопровождении спасателей и специалистов администрации Центрального района.
Администрация города контролирует решение вопроса.
Напомним, что 15 января 2024 года из двухэтажного дома на ул. Партизанской, 70б, в Барнауле экстренно вывели людей. Там объявили режим повышенной готовности из-за того, что в здании образовались серьезные трещины. При этом дом даже не был признан аварийным. На место приезжал глава краевой столицы Вячеслав Франк, а 16 января состоялось несколько совещаний по ситуации.
16:20:45 23-01-2024
Застройщик должен был покупать землю вместе с этим домом и расселять людей за свой счёт, как всегда в стране беззаконие, вырыть котлован впритык к дому, это нарушение всех правил строительства за которые никто не понёс наказание.
16:30:27 23-01-2024
Гость (16:20:45 23-01-2024) Застройщик должен был покупать землю вместе с этим домом и р... Да там не то чтобы котлован....а когда вбивают сваи, удары такие стоят, что все подобные постройки просто начинают рассыпаться. В машине то проезжашеь мимо - ощущаются удары....а дом...на земле... Вообще считаю неправильным такие вот ТОЧЕЧНЫЕ застройки...одно строят - другое рушится. должно строиться как минимум кварталами.
21:53:19 23-01-2024
Гость (16:30:27 23-01-2024) Да там не то чтобы котлован....а когда вбивают сваи, удары т... Там именно котлован, в 1,5 метрах от стены дома, глубиной метров семь - хорошо, что зима, песчаный грунт замерз, а то бы дом давно в котловане валялся. А сваи давно уже не бьют, а вкручивают. Хоть в конце 80-х в Барнауле свайное строительство вообще запретили из-за особенностей грунтов и того, что под ними. Но в 90-х разрешили всё, лишь бы крыши для народа построить - а там уж хоть трава не расти. Так и живем... Лет через двадцать будем сносить и нынешние новостройки ради того, чтобы кто=то обогащался. С них уже сейчас плитки внешнего обрамления летят.
21:55:29 23-01-2024
Гость (16:20:45 23-01-2024) Застройщик должен был покупать землю вместе с этим домом и р... Застройщик нищеброд и крохобор, он не за свои строит, а предварительно обобрав людей. Шесть лет уже никак достроить не может.
16:29:49 23-01-2024
"Нормальное" им жильё предоставили, в школьном кабинете в ряд раскладушки. А компенсацию дадут 1млн. Что на него купишь? И опять из бюджета а не за счёт застройщика
16:45:26 23-01-2024
Застройщик(частное лицо) фактически разрушил дом, а теперь из городской казны(общих денег всех жителей города)дадут некие суммы пострадавшим. МО-ЛОД-ЦЫ!
17:55:15 23-01-2024
Гость (16:45:26 23-01-2024) Застройщик(частное лицо) фактически разрушил дом, а теперь и... Просто надо снести дом самого застройщика, такие живут в частных домах. (аля рублёвка)
22:09:59 23-01-2024
Соня (17:55:15 23-01-2024) Просто надо снести дом самого застройщика, такие живут в час... А самого застройщика определить во временное жилье, в СИЗО, с последующим перемещением в более долговременное.
20:53:35 25-01-2024
Гость (22:09:59 23-01-2024) А самого застройщика определить во временное жилье, в СИЗО, ... А тому, кто дал разрешение застройщику на "подкоп", выделить место под нарами застройщика.
18:51:11 23-01-2024
Не высиляться из дома во временное жилье ни в коем случае , потому что это все затянется.Необходимо нанять юриста из админ.гортда и он оформит гарантийное письмо (заверенное и поставленное в реестр админа) которое дает гарантию заселения эих собственников в другое жилье по выбору и оплате.Сейчас если люди переселятся куда то на раскладушки без решения суда это будет ничтожное по закону предприятие.Имейте в виду , что это не плановый снос ветхого жилья , тут нельзя путать.
18:56:56 23-01-2024
Кто-то видит дом на фото? Этот японский стыд уже лет 15 как расселён должен быть.
21:45:14 23-01-2024
Гость (18:56:56 23-01-2024) Кто-то видит дом на фото? Этот японский стыд уже лет 15 как ... Ну ты знаток! Или был внутри и увидел там японца - своего брата? Дом вполне комфортабельный - теплый, не то, что нынешние высотообразные "халупы". С нормальной звукоизоляцией - что, вообще-то недостаток, нельзя слушать бабушку, читающую внуку сказку в соседней квартире, и пожелать ей здоровья, когда она чихнет - услышав в ответ слова благодарности. Дом стал аварийным в результате воздействия на него вырытого прямо у стен котлована под подземную двухэтажную парковку - что, вообще-то является преступлением, как и подписание на то разрешения городской администрацией. А то, что дом не особо покрашен - так уже несколько лет пишут по инстанциям про это преступление - кто же при таких условиях будет наводить ничего не значащий внешний лоск? Для жильцов главное внутри, а снаружи это для ротозеев-япошек.:)) А это, случайно, не ты рыл, Мишка-японец? Сам-то не в бомжатнике для гастеров живешь? Что-то ты подозрительно возбудился, при том, что твое дело сторона. Иди лучше язык учи и к ЕГЭ готовься. Таких бы скороспелых да на стройки народного хозяйства, жилье строить для сносчиков-пенсионеров.
19:27:32 23-01-2024
Не все так просто.На каком основании (документа) собственников будут перпселять ..Т.е в дальнейшем с кем эти люди будут вести делопроизводство и возможно судебные заседания.Попросту кто будет ответчик.Вооот поэтому нужна некая гарантия (в данном случае видимо администрация).Это все серьезно поэтому надо быть очень внимательным что бы не оказаться на долгое время во временном маневренном жилье.
03:21:26 24-01-2024
Всё тянут до последнего! Вот на потоке например дом рухнул близ перекрестка улицы Эмилии Алексеевой/улицы Тимуровской, дак тогда то и шевелиться начали. Между прочим двое погибло! Но там же стоят такие же дома, срок эксплуатации которых 10 лет при 1960х годах постройки! Кажется по Тимуровской улице числятся, напротив Олимпийского резерва и ТЦ "Юность". Дак там вовсе привлекли какую-то подрядную организацию и сделали крышу! Вы понимаете? Дом а 60 лет стоят, уже раствор кладочный в них в песок превратился - до того обветшал! Они их ремонтируют, деньги списывают! Говорят сейчас с Москвой вопрос решать люди поехали по своим каналам, будет еще шороху!
03:29:36 25-01-2024
52 (03:21:26 24-01-2024) Всё тянут до последнего! Вот на потоке например дом рухнул б... //дома, срок эксплуатации которых 10 лет// Это откуда такие данные? И вообще, это нормально, когда срок эксплуатации дома меньше, чем детского стульчика? Сколько же домов должен поменять человек за свою жизнь? И при этом еще мечтаем хорошо жить?:)))
20:49:20 25-01-2024
Не расселят. Просто сунут компенсацию за утерю квартир, достойную по мнению администрации минус оплата сноса (или жильцы пусть сами сносят), и вася-кот. Еще и земельный участок заберут, который тоже является общедомовым имуществом, принадлежащим собственникам дома - ведь уже давно объявлено об аппетитах застройщика на весь квартал в границах 4-х прилегающих улиц.