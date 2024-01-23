Треснувший дом на улице Партизанской в Барнауле расселят и снесут

Помещения в доме пройдут оценку, после чего собственники смогут получить компенсацию

23 января 2024, 15:44, ИА Амител

Дом на ул. Партизанской, 70б / Фото: Екатерина Смолихина

Дом на Партизанской, 70б, в Барнауле признали аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специальная комиссия установила, что находиться в здании нельзя. Жильцам предложили воспользоваться помещениями в маневренном фонде или же арендовать жилье и получить компенсацию.

Помещения в доме пройдут оценку, после чего собственники смогут получить компенсацию. Расселение дома осуществляется в рамках муниципальной программы "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

С учетом разных графиков работы горожан скорректировано время доступа в квартиры. Жильцы дома могут забрать свои вещи с 16:00 до 20:00 ежедневно в сопровождении спасателей и специалистов администрации Центрального района.

Администрация города контролирует решение вопроса.

Напомним, что 15 января 2024 года из двухэтажного дома на ул. Партизанской, 70б, в Барнауле экстренно вывели людей. Там объявили режим повышенной готовности из-за того, что в здании образовались серьезные трещины. При этом дом даже не был признан аварийным. На место приезжал глава краевой столицы Вячеслав Франк, а 16 января состоялось несколько совещаний по ситуации.