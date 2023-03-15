Треть жителей Алтая намерены сменить работу весной и назвали лучшие сферы

Люди понимают, что сейчас неблагоприятное время для поиска новой работы, но готовы рискнуть

15 марта 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: pvproductions / Freepik

Жители Алтайского края настроены на смену места, несмотря на скептическое отношение к шансам трудоустройства, сообщает "Зарплата.ру".

"47% респондентов считают, что сейчас неблагоприятное время для поиска новой работы, тем не менее 33% собираются рискнуть и сменить место. Положительно настроен также большой процент респондентов – для 40% варианты начали появляться уже сейчас", – выяснили социологи.

Жители региона считают, что самыми доступными для новой работы являются рабочие профессии (26%), а также в сферах услуг (17%), продаж (11%), транспорта (10%), розничной торговли (9%), ИТ (5%) и промышленности (5%).

Респонденты уверены, что труднее всего найти работу в таких сферах, как бухгалтерия (20%), искусство и развлечения (15%), маркетинг, реклама и PR (11%), юриспруденция (7%).

Самой перспективной жители края назвали сферу ИТ (41%), медицину и фармацию (15%), энергетику и добычу (12%), промышленность (11%).

Опрос проведён среди 2100 россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе в Алтайском крае.