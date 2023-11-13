Третий день в Иркутске ищут пропавшего пятиклассника
Школьник пошел с другом в кино и не вернулся
13 ноября 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Иркутске третий день ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Babr Mash.
Пятиклассник вместе с другом пошел в кино в торговый центр "Сильвер Молл". После завершения сеанса он вызвал такси, но домой так и не приехал. Водитель высадил ребенка в районе Зеленый берег. Сейчас сотрудника такси допрашивают.
Мальчик был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки. Найти его пока не удалось.
Полиция просит всех, кто может знать что-то о судьбе ребенка, обращаться к ним.
09:42:54 14-11-2023
Мальчику 11 лет и он сам пошел в кино, вызвал такси??? А родители где??