Третий день в Иркутске ищут пропавшего пятиклассника

Школьник пошел с другом в кино и не вернулся

13 ноября 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Иркутске третий день ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Об этом сообщает Babr Mash.

Пятиклассник вместе с другом пошел в кино в торговый центр "Сильвер Молл". После завершения сеанса он вызвал такси, но домой так и не приехал. Водитель высадил ребенка в районе Зеленый берег. Сейчас сотрудника такси допрашивают.

Мальчик был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы, темно-синюю шапку и белые кроссовки. Найти его пока не удалось.

Полиция просит всех, кто может знать что-то о судьбе ребенка, обращаться к ним.