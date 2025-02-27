Тревожный сигнал. Цена одного "квадрата" на алтайском рынке жилья достигла максимума

При этом более 700 тысяч квадратных метров остаются незавершенными

27 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На рынке жилищного строительства региона вновь звучат тревожные сигналы. Об этом в ходе круглого стола заявил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сегодня в крае остается незавершенным более 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 40% уже продано, но 51% (370 тысяч кв. м) все еще остаются без покупателей, а 9% (68 тысяч кв. м) пока даже не выставлены на продажу.

"Хотелось бы обратить внимание на каждый объект и взять его на контроль, чтобы как-то оказать содействие и застройщику, и банку, если надо, чтоб не получилось как с "Барнаулкапстроем", который открыл первый объект проектного финансирования. И первый объект у нас был, мягко сказать, загублен", – отметил Мишустин.

Продажи жилья идут, но медленными темпами. Зампред комитета по строительству Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова пояснила, что инвесторы теряют интерес к недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и более привлекательных условий по депозитам.

"Цена квадратного метра действительно максимальная на сегодня. А как у нас строился в основном эконом-сегмент, так он и строится. Договоры долевого участия позволяют строительной отрасли максимально удешевлять строительство. А объекты, которые выходят выше уровня эконома, <...> у нас в городе можно пересчитать. И конечный инвестор это тоже видит. По Москве, даже по Новосибирску, в том числе инвестиционные объекты, – они очень сильно отличаются ценой от экономкласса. У нас сегодня фактически экономкласс достиг максимальной цены", – подчеркнула Белоусова.

Эксперты уверены, что цены на недвижимость продолжат расти. Себестоимость стройматериалов не снижается, а застройщики закладывают в проекты максимально возможную стоимость квадратного метра, чтобы подстраховаться от рисков.