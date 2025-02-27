Тревожный сигнал. Цена одного "квадрата" на алтайском рынке жилья достигла максимума
При этом более 700 тысяч квадратных метров остаются незавершенными
27 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
На рынке жилищного строительства региона вновь звучат тревожные сигналы. Об этом в ходе круглого стола заявил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Сегодня в крае остается незавершенным более 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них 40% уже продано, но 51% (370 тысяч кв. м) все еще остаются без покупателей, а 9% (68 тысяч кв. м) пока даже не выставлены на продажу.
"Хотелось бы обратить внимание на каждый объект и взять его на контроль, чтобы как-то оказать содействие и застройщику, и банку, если надо, чтоб не получилось как с "Барнаулкапстроем", который открыл первый объект проектного финансирования. И первый объект у нас был, мягко сказать, загублен", – отметил Мишустин.
Продажи жилья идут, но медленными темпами. Зампред комитета по строительству Алтайского Заксобрания Ксения Белоусова пояснила, что инвесторы теряют интерес к недвижимости из-за высоких ипотечных ставок и более привлекательных условий по депозитам.
"Цена квадратного метра действительно максимальная на сегодня. А как у нас строился в основном эконом-сегмент, так он и строится. Договоры долевого участия позволяют строительной отрасли максимально удешевлять строительство. А объекты, которые выходят выше уровня эконома, <...> у нас в городе можно пересчитать. И конечный инвестор это тоже видит. По Москве, даже по Новосибирску, в том числе инвестиционные объекты, – они очень сильно отличаются ценой от экономкласса. У нас сегодня фактически экономкласс достиг максимальной цены", – подчеркнула Белоусова.
Эксперты уверены, что цены на недвижимость продолжат расти. Себестоимость стройматериалов не снижается, а застройщики закладывают в проекты максимально возможную стоимость квадратного метра, чтобы подстраховаться от рисков.
06:18:20 27-02-2025
точно максимальная? вот прям точно точно?
07:11:46 27-02-2025
И что же вы хотели получить в такой ситуации в нищем субъекте?
07:46:29 27-02-2025
Да квартиры в новостройках скупают те, кто уже имеет 10-20 квартир. Чтобы сдавать эти квартиры в аренду и нигде не работать.
23:03:11 28-02-2025
Гость (07:46:29 27-02-2025) Да квартиры в новостройках скупают те, кто уже имеет 10-20 к... 20 квартир тоже на что то купить а если есть деньги на квартиры значит есть и на житие хотя наврят ли эти люди не работают скорее наоборот очень много работают и умело работают
08:00:14 27-02-2025
Не только квадрата, но и литра, килограмма, киловатта, утильсбора и т.д и т.п. Сейчас все цены достигли максимума. К концу месяца, квартала, года цены достигнут следующего максимума. Не увеличивается только зарплата, ну и доллар, последние несколько дней.
11:05:29 27-02-2025
Russkiy (08:00:14 27-02-2025) Не только квадрата, но и литра, килограмма, киловатта, утиль...
Ну, доллар всё же наверстает упущенное, как и рубль придёт в соответствие
08:05:25 27-02-2025
Осталось поднять пару раз цены на услуги ЖКХ и люди серьезно задумаются о собственных домиках.
08:29:23 27-02-2025
Гость (08:05:25 27-02-2025) Осталось поднять пару раз цены на услуги ЖКХ и люди серьезно...
Если вы не собираетесь жить в домике как у пана Тыквы, то покупка земли, строительство, коммуникации и ЖКХ выльется в сумму большую как минимум раза в 3-4
10:54:18 27-02-2025
Sic semper tyrannis (08:29:23 27-02-2025) Если вы не собираетесь жить в домике как у пана Тыквы, т... Вы видать 2 + 2 не знаете решение, дом с землёй без разводил выйдет вам с самопостройкой от 5-7 лимонов. Если конечно замок патриарха не строить дом 150 КВ с городом личной скважинной, и газгойдером вкопаным.
11:48:06 27-02-2025
Sic semper tyrannis (08:29:23 27-02-2025) Если вы не собираетесь жить в домике как у пана Тыквы, т... Уже живу. Раз в год за землю. Копейки. Газ, электричество. Все свое. Не клят, ни мят.
13:29:12 27-02-2025
Sic semper tyrannis (08:29:23 27-02-2025) Если вы не собираетесь жить в домике как у пана Тыквы, т... Автономные дома своя канализация , своя вода , свое электричество
08:35:30 27-02-2025
Гость (08:05:25 27-02-2025) Осталось поднять пару раз цены на услуги ЖКХ и люди серьезно... ушел паровоз с собственными домиками ...
08:22:56 27-02-2025
Квартиры всё равно скупают, как горячие пирожки. На авито максимум неделю висит. Приходят люди и выкладывают налом 10млн. Значит много богатых. А бедному никогда не купить
09:01:21 27-02-2025
Гость (08:22:56 27-02-2025) Квартиры всё равно скупают, как горячие пирожки. На авито ма... А почему вы решили, что богатых много? Их много по определению не бывает)))
09:08:26 27-02-2025
Гость (08:22:56 27-02-2025) Квартиры всё равно скупают, как горячие пирожки. На авито ма... Вам объяснить откуда у людей вдруг десять лямов появляется?
09:36:23 27-02-2025
Гость (09:08:26 27-02-2025) Вам объяснить откуда у людей вдруг десять лямов появляется? ... а можно мне инструкцию прислать на электронку? можно телегой.
вдруг чего не знаю
13:28:11 27-02-2025
Musik (09:36:23 27-02-2025) а можно мне инструкцию прислать на электронку? можно телегой... В военкомате объяснят
09:10:36 27-02-2025
Ох, и кто же скупает эти метры 60млн квартира на Сахарова, да на Речном - неужели бюджетники, врачи, учителя или потомки воинов?
09:59:22 27-02-2025
Гость (09:10:36 27-02-2025) Ох, и кто же скупает эти метры 60млн квартира на Сахарова, ... Не знаю кто скупает, но это факт. Никак не могу себе купить. Нашла квартиру на авито за 6млн.однушку. Пришла смотреть через час, а продавцы уже сказали 6млн.300тыс. Попросила подождать час - другой и побежала по банкам брать эти 300тыс. Прибегаю к продавцам через час, а квартира уже продана. Пришли люди и выложили налом 6млн.500тыс. Это было 3 года назад. До сих пор не могу ничего купить, не успеваю за за богатыми людьми. Собираю по копейке и оплачиваю кредит, что брала 3 года назад на 5 лет. Зато заплатила огромный налог на вклад
12:02:37 27-02-2025
Гость (09:59:22 27-02-2025) Не знаю кто скупает, но это факт. Никак не могу себе купи... Это что за волшебная однушка за такую сумму три года назад? В золоте и бриллиантах? Год назад однушка в новом доме, с ремонтом, продавалась за пять. Сейчас двушка во вторичке и та шесть не всегда стоит.
12:38:07 27-02-2025
Гость (09:59:22 27-02-2025) Не знаю кто скупает, но это факт. Никак не могу себе купи... Что за бред. Северо-западная 48А, приходите, покупаете у застройщика за 6 млн евродвушку, он сразу вам выдает ключи от квартиры. Я лично там за 4 млн купил 3 года назад, дом только сейчас сдали. Но полдома еще нераспродано.
10:52:45 27-02-2025
Гость (09:10:36 27-02-2025) Ох, и кто же скупает эти метры 60млн квартира на Сахарова, ... Заключаете контракт кхм.. с одним из министерств РФ и миллионы ваши.
11:00:15 27-02-2025
Гость (10:52:45 27-02-2025) Заключаете контракт кхм.. с одним из министерств РФ и миллио... Это кому как повезёт. Кому миллионы, а кому и прямоугольники из цинка...
09:43:53 27-02-2025
А как все было чуднинько! "Терпила" ипотечник берет в банке ссуду и эти деньги через застройщика оказываются обратно в банке только в другом статусе. Банк пользуется этими денежными средствами и плюс получает проценты. Застройщик строит "человечник" и наценяет минимум 100%. Ипотечник заселяется в голую коробку, которую квартирой не назовешь. и начинает все доделывать. Ну и конечно "барыги", без них не как. "Это же просто праздник какой-то", и вдруг такой завал.
14:51:54 27-02-2025
Гость (09:43:53 27-02-2025) А как все было чуднинько! "Терпила" ипотечник берет в банке ... А то, что у ипотечника в итоге новая квартира - это не считается? Побочный эффект?
09:51:36 28-02-2025
Гость (09:43:53 27-02-2025) А как все было чуднинько! "Терпила" ипотечник берет в банке ... Риэлторьё в этой схеме забыл упомянуть, темкак шакалы крутятся рядом предлагая варики под инвест.
11:28:55 27-02-2025
Musik (09:36:23 27-02-2025) а можно мне инструкцию прислать на электронку? можно телегой... Мне бы тоже, я не откажусь
14:55:04 27-02-2025
Ничего тревожного, раз достигла максимума, то изменение может быть только вниз! Вот только боюсь, что это далеко не максимум.
15:36:54 27-02-2025
В Барнауле цены на жильё дороже чем в соседних регионах, даже в Новосибе ценник можно найти ниже!
Регион бедный, а цены в космосе...м.б застройщикам уже пора аппетит поубавить....
09:53:22 28-02-2025
Андрей (15:36:54 27-02-2025) В Барнауле цены на жильё дороже чем в соседних регионах, даж... Тут рынок определит , продаж нет , застройщик без прибылей , проблема становится банка. Если продажи есть , с чего ему ее снижать несмотря на то, что "регион бедный", если покупают значит музыка играет дальше.
13:54:33 28-02-2025
Пока не будут покупать вторичку из-за бешенных процентов по ипотеке, рынок по первичке тоже будет стоять, они все равно связаны с друг другом