Трейлер новой GTA выйдет 5 декабря

Последняя на сегодняшний день часть серии вышла 10 лет назад

02 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Rockstar Games

Первый трейлер новой GTA официально покажут 5 декабря в 21:00 по барнаульскому времени. Об этом рассказала студия Rockstar Games в твиттере.

К своему сообщению компания приложила красочный арт с закатом и пальмами.

Подробностей об игре пока нет, но, судя по утечкам, ее события развернутся в Вайс-Сити, прототипом для которого послужил реальный город Майами.

Предыдущая часть серии, GTA 5, вышла в 2013 году. С тех пор было продано более 185 млн копий игры. Общий тираж всех GTA в 2023 году превысил 405 млн копий.