Власти подозревают, что в городе готовили опаснейший теракт

21 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Три автобуса взорвались в Израиле / Фото: Shot

В пригороде Тель-Авива произошли взрывы в трех пустых автобусах. Власти подозревают подготовку теракта. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на The Times of Israel.

Взрывы прогремели вчера вечером 20 февраля. Силовики успели обезвредить еще две бомбы.

"Утверждается, что на одном из невзорвавшихся устройств весом 5 кг было написано: "Месть из Тулькарема" – это город на Западном берегу, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недавно провела крупномасштабную контртеррористическую операцию", – уточняет "Коммерсантъ".

По словам начальника полиции Тель-Авивского округа Хаима Саргарофа, у всех пяти взрывных устройств были таймеры, и взрывы должны были произойти одновременно утром 21 февраля, во время движения автобусов. Саргароф утверждает, что бомбы, судя по всему, были самодельные. Сейчас полиция выясняет, сколько человек причастны к подготовке теракта.

Движение поездов и автобусов в стране остановлено по приказу министра транспорта Израиля Мирьям Регев.

Пострадавших в ходе происшествия нет.

В настоящее время полиция работает в различных местах округа Тель-Авив: поступили сообщения о подозрительных предметах, найденных в Тель-Авиве и Холоне.