Три барнаульца выиграли 110 тысяч на шопинг

Подарки покупателям вручали в ТРЦ "Европа"

18 апреля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFK2zpYg

Подарки для победителей акции / Фото: ТРЦ "Европа"

С 15 марта по 15 апреля в ТРЦ "Европа" в Барнауле проходил розыгрыш 110 тысяч рублей на одежду, косметику и аксессуары. Чтобы стать участником, достаточно было совершить покупку на 500 рублей в любом отделе торгово-развлекательного центра и зарегистрировать чек на сайте.

Победителей определили в группе во "ВКонтакте" с помощью рандомайзера. Совсем скоро Александр Козлов, Светлана Крайник и Любовь Кустова смогут отправиться на настоящую весеннюю шопинг-перезагрузку в "Европе".

А купить можно будет много всего интересного. Партнерами розыгрыша были отделы, которые порадуют абсолютно каждого члена семьи: Conte*, Love Paris*, Butterfly*, Alpalazone*, YOKO*, "Флоренция", "Секунда", "Сударь", Milavitsa*, "Мята", Ishop*, "Ноу-Хау", "Dиксис", "Телефонофф", Peplos*, "Модерн", Velaner*, Brow Bar Brejnev*, Sakwa*, "Л`Окситан", S Parfum&Cosmetics*, Dim*.

*Conte (Конте"); Love Paris ("Лав Париж"); Butterfly ("Батерфляй"); Alpalazone ("Алпалазон"); Yoko ("Ёко"); Milavitsa ("Милавица"); Ishop ("Айшоп"); Peplos ("Пиплс"); Velaner ("Веланер"); Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); Sakwa ("Саква"); Parfum Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметинкс"); Dim ("Дим")

ООО "Экватор"

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