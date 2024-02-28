Три человека едва не погибли при пожаре в пригороде Барнаула
Пламя тушили около 40 огнеборцев
28 февраля 2024, 09:40, ИА Амител
Трех человек спасли пожарные во время возгорания в частном доме в барнаульском поселке Восточный, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в ночь на 28 февраля. На момент прибытия спасателей жилище горело открытым огнем, под угрозой находились соседние строения.
"Из зоны сильного задымления через окно были спасены две женщины и мужчина. Все трое на момент происшествия спали, сильно надышались и были переданы медикам", – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Лазарев.
На месте работало около 40 человек на 9 пожарных машинах. Пламя потушили на площади около 70 "квадратов". Причину произошедшего устанавливают.
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