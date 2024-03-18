Три человека погибли на дорогах Алтайского края за неделю
Пострадали семеро детей
18 марта 2024, 10:01, ИА Амител
Разбитая машина / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 34 ДТП, в которых погибли три человека. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.
Получили травмы 45 человек. Семеро пострадавших – дети.
Основными причинами ДТП являлись:
– нарушение правил проезда пешеходного перехода;
– выезд на встречную полосу движения;
– несоответствие скорости условиям движения.
За неделю сотрудники ГИБДД выявили 4283 нарушения ПДД РФ. 97 водителей управляли ТС с признаками опьянения, 8 из которых совершили правонарушение повторно.
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