Три человека погибли при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге
Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти
10 мая 2024, 19:40, ИА Амител
Автобус с пассажирами на полном ходу упал в реку в Санкт-Петербурге. Как сообщает МЧС России в Telegram-канале, три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, а четверо – в состоянии клинической смерти.
Инцидент произошел на Поцелуевом мосту. Рейсовый автобус с пассажирами выехал на мост, однако вдруг сошел со своей полосы, протаранил несколько припаркованных авто, вылетел на встречную полосу и упал в реку.
Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
20:54:08 10-05-2024
Где же медосмотр перед выходом в рейс. Вот и экономия на мед осмотре. Посадить надо за такую халатность руководство!!!
20:55:04 10-05-2024
Водителя отправили в рейс после отработанной им 20-ти часовой смены
21:44:35 10-05-2024
Водитель не из "ценных специалистов"?
22:33:38 10-05-2024
Гость (21:44:35 10-05-2024) Водитель не из "ценных специалистов"?... Ну, да, если б был не из "ценных специалистов", то спать бы после 20-тичасовой смены не хотел, конечно.
10:02:06 11-05-2024
Гость (22:33:38 10-05-2024) Ну, да, если б был не из "ценных специалистов", то спать бы ... Никто не заставляет пахать по 2 и 3 смены подряд. Только погоня за "длинным рублем" гастарбайтеров.
22:12:10 10-05-2024
Гость (21:44:35 10-05-2024) Водитель не из "ценных специалистов"?... Таджик естественно.
23:12:14 10-05-2024
"Рахматшох Курбонов выбрался первым из автобуса и не помог пассажирам". Мог бы наверное успеть двери открыть хотя бы.
23:35:17 10-05-2024
Звериный оскал капитализма.