НОВОСТИПроисшествия

Три человека погибли при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти

10 мая 2024, 19:40, ИА Амител

Момент падения автобуса в реку / Фото: соцсети
Момент падения автобуса в реку / Фото: соцсети

Автобус с пассажирами на полном ходу упал в реку в Санкт-Петербурге. Как сообщает МЧС России в Telegram-канале, три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, а четверо – в состоянии клинической смерти.

Инцидент произошел на Поцелуевом мосту. Рейсовый автобус с пассажирами выехал на мост, однако вдруг сошел со своей полосы, протаранил несколько припаркованных авто, вылетел на встречную полосу и упал в реку.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264  УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Санкт-Петербург

Комментарии 8

Avatar Picture
Николай

20:54:08 10-05-2024

Где же медосмотр перед выходом в рейс. Вот и экономия на мед осмотре. Посадить надо за такую халатность руководство!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:04 10-05-2024

Водителя отправили в рейс после отработанной им 20-ти часовой смены

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:35 10-05-2024

Водитель не из "ценных специалистов"?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:33:38 10-05-2024

Гость (21:44:35 10-05-2024) Водитель не из "ценных специалистов"?... Ну, да, если б был не из "ценных специалистов", то спать бы после 20-тичасовой смены не хотел, конечно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:06 11-05-2024

Гость (22:33:38 10-05-2024) Ну, да, если б был не из "ценных специалистов", то спать бы ... Никто не заставляет пахать по 2 и 3 смены подряд. Только погоня за "длинным рублем" гастарбайтеров.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:10 10-05-2024

Гость (21:44:35 10-05-2024) Водитель не из "ценных специалистов"?... Таджик естественно.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:12:14 10-05-2024

"Рахматшох Курбонов выбрался первым из автобуса и не помог пассажирам". Мог бы наверное успеть двери открыть хотя бы.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:35:17 10-05-2024

Звериный оскал капитализма.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров