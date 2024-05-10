Три человека погибли при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге

Еще четверо находятся в состоянии клинической смерти

10 мая 2024, 19:40, ИА Амител

Момент падения автобуса в реку / Фото: соцсети

Автобус с пассажирами на полном ходу упал в реку в Санкт-Петербурге. Как сообщает МЧС России в Telegram-канале, три человека погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии, а четверо – в состоянии клинической смерти.

Инцидент произошел на Поцелуевом мосту. Рейсовый автобус с пассажирами выехал на мост, однако вдруг сошел со своей полосы, протаранил несколько припаркованных авто, вылетел на встречную полосу и упал в реку.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").