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Три человека погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

За тот же срок инспекторы выявили почти шесть тысяч нарушений правил

05 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/905157
Фото: pxhere.com/ru/photo/905157

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 37 аварий. Об этом рассказали в региональном МВД.

В результате происшествий погибли три человека, 52, среди которых девять детей, получили травмы.

За тот же срок инспекторы зафиксировали 5933 нарушения ПДД.

Основными причинами ДТП являлись:

– нарушение правил проезда пешеходного перехода;

– несоблюдение дистанции, бокового интервала;

– несоответствие скорости условиям движения.

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