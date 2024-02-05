Три человека погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю
За тот же срок инспекторы выявили почти шесть тысяч нарушений правил
05 февраля 2024, 14:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/905157
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 37 аварий. Об этом рассказали в региональном МВД.
В результате происшествий погибли три человека, 52, среди которых девять детей, получили травмы.
За тот же срок инспекторы зафиксировали 5933 нарушения ПДД.
Основными причинами ДТП являлись:
– нарушение правил проезда пешеходного перехода;
– несоблюдение дистанции, бокового интервала;
– несоответствие скорости условиям движения.
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