Три человека погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

За тот же срок инспекторы выявили почти шесть тысяч нарушений правил

05 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/905157

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 37 аварий. Об этом рассказали в региональном МВД. В результате происшествий погибли три человека, 52, среди которых девять детей, получили травмы. За тот же срок инспекторы зафиксировали 5933 нарушения ПДД. Основными причинами ДТП являлись: – нарушение правил проезда пешеходного перехода; – несоблюдение дистанции, бокового интервала; – несоответствие скорости условиям движения.