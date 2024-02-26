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Три человека погибли в массовом ДТП под Змеиногорском

Еще трех пострадавших госпитализировали

26 февраля 2024, 10:30, ИА Амител

ДТП под Змеиногорском / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП под Змеиногорском / Фото: "Инцидент Барнаул"

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Змеиногорском районе Алтайского края утром 26 февраля, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась в 08:30 на трассе между Змеиногорском и селом Староалейским: водитель Toyota Corona Premio в целях обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.

В результате три человека погибли и трое получили травмы. В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.

ДТП Змеиногорск

Комментарии 5

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Гость

11:36:17 26-02-2024

да уж, невнимательность, пренебрежение правил

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Гость

11:36:37 26-02-2024

Как жаль невинных! что за судьба!?!

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Гость

14:37:30 26-02-2024

А ведь до сих пор находятся люди, которые считают, что передвигаться на криворуких автомобилях в стране с правосторонним движением- безопасно...

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Влад

17:01:08 26-02-2024

Дело не вруле а какой баран сидит за ним.

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Гость

01:43:14 27-02-2024

Не надо, с правым сложны обгоны и на трассах он опасен. Даже в городе не могут автобус обогнать безопасно, выстраивают "вереницы".

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