Три человека погибли в массовом ДТП под Змеиногорском
Еще трех пострадавших госпитализировали
26 февраля 2024, 10:30, ИА Амител
ДТП под Змеиногорском / Фото: "Инцидент Барнаул"
Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Змеиногорском районе Алтайского края утром 26 февраля, сообщили в ГИБДД региона.
Авария случилась в 08:30 на трассе между Змеиногорском и селом Староалейским: водитель Toyota Corona Premio в целях обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.
В результате три человека погибли и трое получили травмы. В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.
11:36:17 26-02-2024
да уж, невнимательность, пренебрежение правил
11:36:37 26-02-2024
Как жаль невинных! что за судьба!?!
14:37:30 26-02-2024
А ведь до сих пор находятся люди, которые считают, что передвигаться на криворуких автомобилях в стране с правосторонним движением- безопасно...
17:01:08 26-02-2024
Дело не вруле а какой баран сидит за ним.
01:43:14 27-02-2024
Не надо, с правым сложны обгоны и на трассах он опасен. Даже в городе не могут автобус обогнать безопасно, выстраивают "вереницы".