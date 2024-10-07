Три человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Серпухове

Предположительно, у большегруза отказали тормоза

07 октября 2024, 18:34, ИА Амител

Фото с места аварии в Подмосковье / МЧС

Массовая авария произошла на трассе в подмосковном Серпухове. Погибли три человека, еще столько же попали в больницу.

Как сообщает Mash, 45-летний водитель китайского грузовика вез гравий. Предположительно, у автомобиля отказали тормоза, что стало причиной аварии.

По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем, но сам мужчина это отрицает.

В результате ДТП повреждено 12 машин, три человека погибли. На месте работают полицейские и медики. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.