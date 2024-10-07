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Три человека погибли в массовой аварии с грузовиком в Серпухове

Предположительно, у большегруза отказали тормоза

07 октября 2024, 18:34, ИА Амител

Фото с места аварии в Подмосковье / МЧС
Фото с места аварии в Подмосковье / МЧС

Массовая авария произошла на трассе в подмосковном Серпухове. Погибли три человека, еще столько же попали в больницу.

Как сообщает Mash, 45-летний водитель китайского грузовика вез гравий. Предположительно, у автомобиля отказали тормоза, что стало причиной аварии.

По словам очевидцев, водитель мог уснуть за рулем, но сам мужчина это отрицает.

В результате ДТП повреждено 12 машин, три человека погибли. На месте работают полицейские и медики. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

ДТП

Комментарии 1

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Vlad.

10:58:22 14-10-2024

Мог уйти на крайнюю левую полосу , она была свободна . Или ударить в ограждение , а не таранить машины .

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