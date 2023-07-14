Три человека пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске

Транспортная прокуратура проводит проверку

14 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: МЧС Новосибирской области

В Новосибирске при аварийной посадке частного легкомоторного самолета Cessna пострадали три человека, пишет ТАСС.

Инцидент случился в лесу около аэропорта "Северный" вечером 13 июля.

На борту находились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации. Предварительно, врачи скорой помощи оценили состояние раненых как легкой, так и средней степени тяжести.

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка по факту случившегося. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.