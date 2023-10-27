Три человека пострадали при наезде автобуса на стоящий автомобиль в Барнауле
Двое мужчин госпитализированы
27 октября 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Три человека пострадали в жесткой аварии на улице Попова. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГИБДД Барнаула.
По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем автобуса Scania допустила наезд на стоящий в правой крайней полосе автомобиль ВАЗ-21093, который был неисправен.
В результате травмы получили три пассажира ВАЗ: мужчины 1990, 2003 и 2004 годов рождения – в момент ДТП они были в автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двум потребовалась госпитализация.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
22:39:00 27-10-2023
водитель автобуса должна быть привлечена к уголовной ответственности, поганой метлой гнать за такое и садить!
22:41:45 27-10-2023
то есть при нормальной видимости водитель автобуса не видит препятствие на дороге и просто бьет стоящую машину, калечит там всех и сама с людьми.....больная там по всей башке что ли?
01:44:09 28-10-2023
без авариек стояла машина?
09:29:10 28-10-2023
Малолетки врубили поди аварийку да пиво хлестали
00:11:50 29-10-2023
интересно, шиномонтаж несет ответственность, если у их клиентов плохо прикрученные колеса отваливаются? никого не обвиняю, но явление это частое а в данном случае я бы не исключал, что автобус просто перестроился в другую полосу, не увидев стоящую машину из-за той, что ехала перед ним. только этим можно объяснить, а никак не плохой видимостью вдаль - водитель автобуса сидит высоко и кривизна моста не такая уж большая, чтобы кто-то спрятался "за горизонтом"
15:25:23 29-10-2023
Д (00:11:50 29-10-2023) интересно, шиномонтаж несет ответственность, если у их клиен... Шиномонтаж несет ответственность, если с клиентами есть договор с гарантией и если можно доказать вину.