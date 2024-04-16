Три человека пострадали при столкновении КамАЗа и "Соляриса" в Барнауле

Перед этим грузовик врезался в электроопору

16 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

ДТП на проспекте Комсомольском в Барнауле / Фото: ГИБДД Алтайского края

В Барнауле водитель КамАЗа врезался в столб и иномарку. Полиция проводит проверку, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 15 апреля в 18:00 в районе дома № 128 на Комсомольском.

"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1965 года рождения, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, допустил наезд электроопору, после чего столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением женщины 1979 года рождения", – рассказали в ведомстве.

В результате травмы получили водительница Solaris и два пассажира грузовика – мужчины 1992 и 1996 годов рождения. Не госпитализированы.