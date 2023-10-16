Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса с иномаркой в Алтайском крае

Авария случилась в Зональном районе. Прокуратура проводит проверку

16 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Двое взрослых и один подросток пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Зональном районе Алтайского края, сообщили в прокуратуре региона.

Авария случилась 16 октября около 07:00 в районе поселка Октябрьского.

"Произошло столкновение маршрутного микроавтобуса, перевозившего граждан по маршруту Октябрьское – Зональное – Бийск и автомобиля Toyota Corona. За медицинской помощью обратились трое граждан, в том числе подросток 2007 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с инцидентом. По ее итогам при наличии оснований примут меру прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.