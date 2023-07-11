Три человека пострадали при столкновении "Ниссана" со столбом под Барнаулом

Среди раненых – двое детей

11 июля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека получили травмы при столкновении кроссовера Nissan X-Trail с опорой ЛЭП в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась 10 июля около 04:30 на 181 километре Чуйского тракта. 42-летний водитель ехал со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. По пути он выехал на полосу, разделяющую движение потоков транспорта во встречном направлении, а затем врезался в столб.

"В результате ДТП пострадали три пассажира: мальчик 2009 года рождения и девушка 2006 года рождения, с травмами они госпитализированы. На месте оказана медицинская помощь женщине 1982 года рождения", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

Телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев уточняет, что авария произошла из-за того, что водитель уснул. По их словам, семья ехала из Омска.