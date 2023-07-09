Три человека пострадали в столкновении двух иномарок в Бийском районе

Столкновение произошло в 22:45 на улице Восточная, возле дома № 1

09 июля 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла вечером в селе Первомайское Бийского района. Как рассказали в ведомстве, столкновение произошло в 22:45 на улице Восточная, возле дома № 1.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель за рулем Toyota Carina, двигаясь по автодороге "Бийск — Мартыново — Кузедеево — граница с Кемеровской областью", при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Tianye Admiral под управлением 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители и пассажирка Toyota 2005 года рождения. Все они получили телесные повреждения, но госпитализация им не потребовалась.