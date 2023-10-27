Три дня аплодисментов: кто и как организовал спортивную "Алтайскую регату"

И как удалось провести ивент, интересный и для спортсменов, и для зрителей, и для высоких гостей

27 октября 2023, 12:15, ИА Амител erid: LjN8KTDRp

Соревнования по гребле "Алтайская регата" / Фото: EventCorpLife

"Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко" стала одним из самых запоминающихся мероприятий осени в Барнауле. Международный уровень, зрелищный формат и насыщенная программа ­– три столпа, которые обеспечили настоящий ажиотаж вокруг ивента. Но задумывались ли вы, что стояло за красивой картинкой?

В корпорации творчества EventCorpLife*, которая была одним из организаторов проекта, рассказали, как проходила подготовка соревнований.

"Самое главное при организации мероприятия такого масштаба ­– учесть все. Невозможно сделать классное событие, сконцентрировав внимание только на создании комфортных условий для участников. Безусловно, это важно. Но нужно помнить и про зрителей, и про партнеров, и про важных гостей. Поэтому мы старались сделать нечто такое, что останется в памяти каждого со знаком плюс", ­– рассказывает организатор EventCorpLife Александра Панина. Фишкой турнира в спортивном плане стала "Гонка чемпионов", в которой приняли участие 40 топовых байдарочников и каноистов мира из восьми стран, в развлекательном – разноплановая программа для зрителей с розыгрышами крупных призов.

"Алтайская регата" / Фото: EventCorpLife

Гости успели насладиться танцами вместе с Jamp More*, выступлениями кавер-групп Para Slov* и Sami Trio*, шоу чирлидинга Fly* и динамичным сетом от DJ Smile*. Хедлайнерами "Алтайской регаты" стали звезды Муз ТВ Dj Twins*.

Многомесячная работа команды более чем окупилась: громкие аплодисменты гостей и позитивные комментарии участников звучали на протяжении всех турнирных дней.

"Самая увлекательная часть работы ­– координирование площадки. Когда ты можешь оценить труды своей интеллектуальной деятельности, увидеть в моменте эмоции всех пришедших на событие. Энергозатратно ли создавать мероприятие, о котором говорит весь и город и даже больше? На 150%. Но когда ты видишь финальную картинку, то забываешь про любую усталость и хочешь творить больше. Так что это далеко не последнее мероприятие, организованное нашей командой", ­– подытоживает event-организатор.

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

WA: +7 913-210-91-11

*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); Jamp More ("Джамп Мор"); Para Slov ("Пара Слов"); Sami Trio ("Сами Трио"); Fly ("Флай"); DJ Smile ("ДиДжей Смайл"); Dj Twins ("ДиДжей Твинс").

ИП Романова В.Е.

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