Три ледовые переправы закрыли в Алтайском крае из-за потепления и таяния снега

Соответствующие решения приняли администрации муниципальных образований

10 февраля 2024, 22:15, ИА Амител

Трескающийся лед на Оби / Фото: amic.ru

В связи с резким потеплением и обильным таянием снега в Алтайском крае закрыли три ледовые переправы. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Речь идет о переправах в Быстроистокском (Быстрый Исток – Акутиха) и Усть-Пристанском (Усть-Чарышская Пристань – Чеканиха, Вяткино – Клепиково) районах. Соответствующие решения приняли администрации муниципальных образований.

Как добавили в МЧС, спасатели сейчас оказывают помощь в ликвидации подтоплений домовладений талыми водами. Локально они отмечаются в Алтайском, Каменском, Усть-Пристанском, Краснощековском, Солонешенском, Смоленском районах, а также в Белокурихе.