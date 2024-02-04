Три машины столкнулись на трассе в Алтайском крае
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа
04 февраля 2024, 10:20, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1158861
Массовая авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-21093 ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Kia Ceed, с которым в итоге столкнулся.
Kia после удара выкинуло на встречную полосу к "Тойоте".
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа: женщина 39 лет и 21-летняя девушка. Им оказали помощь на месте.
Подробности уточняются.
11:35:38 04-02-2024
Платим два дорожных налога (дальнобойщики три), а дорог 4-полосных в алтайском крае нет до сих пор. Где деньги Зин?
15:41:19 05-02-2024
Есть дороги. А дорожный налог - это нецелевой налог. Он на строительство дорог не идет.