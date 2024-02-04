Три машины столкнулись на трассе в Алтайском крае

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа

04 февраля 2024, 10:20, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/1158861

Массовая авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Предварительно, 21-летний водитель ВАЗ-21093 ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Kia Ceed, с которым в итоге столкнулся.

Kia после удара выкинуло на встречную полосу к "Тойоте".

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры ВАЗа: женщина 39 лет и 21-летняя девушка. Им оказали помощь на месте.

Подробности уточняются.