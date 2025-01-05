Взрывы класса X могут повлиять на планету при определенных обстоятельствах

05 января 2025, 10:12, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сразу три мощные вспышки класса X произошли на Солнце 4 января 2025 года. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Третья вспышка была самой сильной – ученые оценили ее в X1.8 балла. При этом отмечается, что все взрывы зафиксированы в одной и той же области – на востоке Солнца в северном полушарии. Медленно, но верно эта зона смещается по направлению к Земле.

"На данный момент активный центр удален от направления на Землю на угол примерно 50 градусов, что уже позволяет при некотором стечении обстоятельств воздействовать на планету", – говорится в сообщении.

Также в лаборатории подчеркивают, что в начале 2025 года вспышечная активность Солнца значительно возросла. Так, 1 января уже произошла магнитная буря класса G4. А 4 января наблюдалась слабая буря уровня G1.

Будет ли магнитная буря 5 января 2025 года?

Ученые прогнозируют магнитную бурю с вероятностью в 40%. При этом ее мощность составит около 5 баллов – это уровень G1, соответствующий "слабой буре". Пик геомагнитных возмущений придется на промежуток между 06:00 и 09:00 утра по московскому времени.

Но сохраняется и вероятность сильного геомагнитного шторма – на 5 января она составляет 15%.