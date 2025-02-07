Три пожара потушили в ночь на 7 февраля в Алтайском крае
В Барнауле при возгорании погиб человек
07 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
В ночь на 7 февраля в Алтайском крае произошло три пожара: два – в Барнауле и один – в Бийске. В ходе одного из происшествий погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по региону.
В Бийске загорелся гаражно-строительный кооператив. Пожар потушили на площади около 300 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала перекаленная печь в одном из гаражных боксов. Пострадавших нет.
В Барнауле пожар вспыхнул в бане на частном подворье. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Причиной возгорания мог стать неправильный монтаж электрооборудования.
Также в Барнауле пожарные потушили огонь в четырехэтажном здании цеха по производству комбикормов. В сушильной установке загорелись отходы. При возгорании никто не пострадал.
"Накануне морозных выходных дней напоминаем: будьте крайне осторожны при обращении с огнем в любых обстоятельствах. Особый контроль за печами и электрооборудованием!" – предупредили в алтайском МЧС.
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