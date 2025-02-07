Три пожара потушили в ночь на 7 февраля в Алтайском крае

В Барнауле при возгорании погиб человек

07 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: МЧС по Алтайскому краю

В ночь на 7 февраля в Алтайском крае произошло три пожара: два – в Барнауле и один – в Бийске. В ходе одного из происшествий погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по региону.

В Бийске загорелся гаражно-строительный кооператив. Пожар потушили на площади около 300 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала перекаленная печь в одном из гаражных боксов. Пострадавших нет.

В Барнауле пожар вспыхнул в бане на частном подворье. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Причиной возгорания мог стать неправильный монтаж электрооборудования.

Также в Барнауле пожарные потушили огонь в четырехэтажном здании цеха по производству комбикормов. В сушильной установке загорелись отходы. При возгорании никто не пострадал.